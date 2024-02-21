جوجل تشرح كيفية عمل ملخصات رسائل Android Auto AI

MENAFN - Youm7) أعلنت Google أن Android Auto "سيقوم تلقائيًا بتلخيص النصوص الطويلة أو الدردشات الجماعية المزدحمة" بشكل تلقائي، بينما ينتظر المستخدمين تشغيل ميزة مساعد Google، وفقاً لموقع 9to5mac.إليك المزيد حول كيفية عمل ملخصات رسائل الذكاء الاصطناعي على Android Auto.تجدر الإشارة إلى كيفية تصنيف ملخصات رسائل الذكاء الاصطناعي رسميًا على أنها إحدى ميزات مساعد Google، وعلى الرغم من أن جميع المخرجات الصوتية على Android Auto يتم تشغيلها بواسطة المساعد، إلا أن الإعلان في شهر يناير قد نسب الفضل إلى "Android Auto" باعتباره المسؤول عن هذه الإمكانية. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن مستند الدعم يتحدث فقط عن توفر هذه الميزة على Android Auto، فمن المثير للاهتمام إلى حد ما كيف تقول Google في البداية "يمكنك تلقي ملخصات الرسائل للرسائل الطويلة على جهاز Android الذي يدعم المساعد" (التأكيد على ذلك).لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه الميزة متاحة في عوامل الشكل الأخرى ذات الصوت الثقيل، مثل سماعات الرأس. كيفية الاشتراك في ملخصات رسائل Android Auto هناك طريقتان للاشتراك في هذه الميزة، يتضمن المسار اليدوي الانتقال إلى إعدادات Android Auto > الإشعارات > تشغيل ملخصات رسائل AI، إن مفتاح التشغيل/الإيقاف هذا متاح بالفعل، تتضمن الطريقة الأخرى مطالبة Google لك عند توفرها لأول مرة، ما عليك سوى قول "نعم" لمنح "الموافقة على التلخيص" أو "لا" ليقوم المساعد بتشغيل الرسالة بالكامل، يمكنك تمكينه في وقت لاحق من الإعدادات.ما هي الرسائل التي تحصل على ملخصات الذكاء الاصطناعي

يمكن لمساعد Google على Android Auto تلخيص "رسالة واحدة طويلة أو رسائل متعددة من نفس المرسل أو المجموعة"، تُعرّف Google الرسالة الطويلة بأنها "أكثر من 40 كلمة".

وإلا، فسيقوم المساعد بقراءة الرسالة بدون تلخيص، إذا كانت هناك محادثات متعددة من مرسلين أو تطبيقات مختلفة، فسيقرأها المساعد واحدة تلو الأخرى، المثال الوحيد الذي قدمته Google كان عبارة عن رسالة مكونة من 3 أسطر تبدأ بـ "لذا بخصوص العشاء الليلة، كنت أفكر..." ويتم تلخيصها على النحو التالي: "سألت بريانا عما إذا كنت تريد تناول وجبة تايلاندية على العشاء وما إذا كنت لا تزال قادرًا على فعل ذلك".خصوصية الذكاء الاصطناعي





تحذر جوجل من أنه "قد تكون هناك أخطاء" نظرًا لأن "الذكاء الاصطناعي يولد ملخصات رسائلك"، على صعيد الخصوصية، "لا يقوم المساعد بتسجيل الرسائل أو الملخصات"، بينما "لا يتم استخدام التفاعلات لتدريب نموذج اللغة (LLM)"، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لردود Magic Compose في رسائل Google، لا تحدد Google النموذج المستخدم.