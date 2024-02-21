التعامل مع الاحتباس الحرارى.. من إلقاء فضلات الحيتان بالبحر لحجب أشعة الشمس

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل الهندسة الجيولوجية على عكس حرارة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء للحد من تغير المناخ، في حين أن احتجاز الكربون يلتقط ثاني أكسيد الكربون من الهواء، إما بشكل مباشر أو عن طريق احتجازه في المطر من بين تقنيات أخرى.

دعم البيت الأبيض بحذر إجراء المزيد من الأبحاث حول فكرة مستوحاة مباشرة من الخيال العلمي، وهى "حجب الشمس" لتبريد الغلاف الجوي.

هناك تقنية أخرى يعتقد أنصار الهندسة الجيولوجية الشمسية أنها يمكن أن تنجح وهي "تفتيح السحابة البحرية"، حيث يتم حقن السحب فوق المحيط بقطرات صغيرة لجعلها أكثر سطوعًا وأكثر انعكاسًا.

وتهدف تجربة تستخدم براز الحوت إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بفضل العوالق النباتية، حيث تمتص العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ويأمل الباحثون في زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات من 30 إلى 50%.

يعد الالتقاط المباشر للهواء (DAC) أحد أكثر الطرق طموحًا، وأكثرها تكلفة، للتعامل مع تغير المناخ، وذلك باستخدام التفاعلات الكيميائية لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء.