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التعامل مع الاحتباس الحرارى.. من إلقاء فضلات الحيتان بالبحر لحجب أشعة الشمس

2/21/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) تختبر المشاريع الطموحة كل شيء بدءًا من وضع المواد الكيميائية فى السحب لحجب الشمس إلى صب فضلات الحيتان في البحر، ولعل الهدف هو إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عبر ما يسمى بعمليات "الهندسة الجيولوجية" و"احتجاز الكربون"، للمساعدة في التخفيف من تغير المناخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل الهندسة الجيولوجية على عكس حرارة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء للحد من تغير المناخ، في حين أن احتجاز الكربون يلتقط ثاني أكسيد الكربون من الهواء، إما بشكل مباشر أو عن طريق احتجازه في المطر من بين تقنيات أخرى.


حجب الشمس بجزيئات الكبريت

دعم البيت الأبيض بحذر إجراء المزيد من الأبحاث حول فكرة مستوحاة مباشرة من الخيال العلمي، وهى "حجب الشمس" لتبريد الغلاف الجوي.

وقال التقرير الصادر بتكليف اتحادي إن هناك "حجة مقنعة للبحث لفهم الفوائد والمخاطر المحتملة بشكل أفضل". ويدعم هذه الفكرة ملياردير التكنولوجيا بيل جيتس، الذي قام بتمويل دراسة كبيرة في جامعة هارفارد حول جدوى تحليق الطائرات النفاثة في الغلاف الجوي في آلاف المهام لإطلاق غبار الكربونات وتبريد الكوكب، لكن تم التخلي عن المشروع بعد احتجاجات من مجموعات السكان الأصليين.
تقنية التبريد من خلال السحب

هناك تقنية أخرى يعتقد أنصار الهندسة الجيولوجية الشمسية أنها يمكن أن تنجح وهي "تفتيح السحابة البحرية"، حيث يتم حقن السحب فوق المحيط بقطرات صغيرة لجعلها أكثر سطوعًا وأكثر انعكاسًا.

يهدف مشروع بقيمة 64.5 مليون دولار من جامعة ساوثرن كروس إلى رش خليط يحتوي على ملح البحر في السحب المنخفضة الارتفاع في محاولة لتبريد المياه حول الحاجز المرجاني العظيم.
يأمل تفتيح السحابة البحرية في عكس ضوء الشمس عن طريق توصيل المواد (بما في ذلك ملح البحر) إلى السحب مثل الركام الطبقي لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري بسرعة.
وحذر البعض من أن ذلك قد يثير الصراع، على سبيل المثال إذا استخدمت إحدى الدول الهندسة الجيولوجية لتبريد منطقة معينة وتسببت في حدوث مشكلات في منطقة أخرى.
قال الدكتور جينس هولتفويث، كبير المحاضرين في الجيولوجيا، كلية الصحة وعلوم الحياة بجامعة تيسايد، "تسعى هندسة الطاقة الشمسية إلى توفير إجراء سريع لتبريد الغلاف الجوي للأرض مؤقتًا خلال الوقت الذي يستغرقه خفض تركيزات ثاني أكسيد الكربون، الغازات الدفيئة الرئيسية في الغلاف الجوي هي ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهي عملية بطيئة".
إنقاذ الكوكب بفضلات الحيتان

وتهدف تجربة تستخدم براز الحوت إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بفضل العوالق النباتية، حيث تمتص العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ويأمل الباحثون في زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات من 30 إلى 50%.

تمتص أزهار العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الدفيئة الرئيسية الأربعة التي تساهم في تغير المناخ، وبعد أن تتغذى على ثاني أكسيد الكربون، تطلق العوالق النباتية الأكسجين في المقابل. ويأمل البروفيسور السير ديفيد كينج، رئيس مركز إصلاح المناخ بجامعة كامبريدج، أن تتمكن التكنولوجيا، التي تستخدم فضلات الحيتان الاصطناعية "لإطعام" العوالق، من التقاط نصف انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم.
امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء

يعد الالتقاط المباشر للهواء (DAC) أحد أكثر الطرق طموحًا، وأكثرها تكلفة، للتعامل مع تغير المناخ، وذلك باستخدام التفاعلات الكيميائية لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

ويوجد أكثر من 100 مشروع لـ DAC حول العالم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وفي أمريكا، كشفت شركة Heirloom الناشئة عن منشأة لالتقاط الهواء المباشر في كاليفورنيا في نوفمبر 2023، باستخدام الحجر الجيري لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وقال شاشاك سامالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Heirloom، إن المنشأة "هي أقرب شيء على الأرض لدينا إلى آلة الزمن، لأنها يمكن أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بتغير المناخ".





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