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أبل ترفض وضع آيفون الرطب فى الأرز لتجفيفه على عكس الشائع.. وترد: يضر بالهاتف

2/21/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) وقوع الهاتف فى الماء أو تعرضه للبلل بأىّ من الأشكال يحدث للكثيرين، ومن حسن حظنا أن هناك عنصرًا أساسيًا منزليًا واحدًا يقترحه الإنترنت باستمرار فى أنه سيسحب هذا السائل ويحفظ الهواتف وهو الأرز غير المطبوخ، ولكن على عكس النصائح الشائعة، تنصح شركة أبل مثل معظم العاملين في الدعم الفني، صراحةً بعدم وضع هاتفك المبلل فى كيس من الأرز.



وقالت أبل: "لا تضع جهاز آيفون الخاص بك في كيس من الأرز"، وأضافت وثائق دعم أبل أن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهاز آيفون الخاص بك.



وتتناول مستندات الدعم التي رصدتها Macworld لأول مرة من الناحية الفنية ما يجب فعله عندما تحصل على تنبيه الكشف عن السوائل على جهاز iPhone الخاص بك، إنهم ليسوا فقط في وضع حد لأسطورة الإنترنت الطويلة الأمد.



ولتحقيق هذه الغاية، اقترحوا أيضًا تجنب استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل مجففات الشعر، أو الهواء المضغوط لتفجير السوائل، وأيضًا لا تقم بإدخال قطع القطن أو المناشف الورقية في منافذ الشحن أيضًا.



وبدلاً من ذلك، تقترح شركة Apple الضغط بهاتفك على يدك مع توجيه الموصل لأسفل ، فكر في الأمر مثل إخراج الماء من أذنك بعد السباحة ، بعد ذلك اتركه في منطقة ذات تدفق هواء جيد حتى يجف وانتظر 30 دقيقة قبل شحنه.



وإذا استمر ظهور التنبيه، فاترك الهاتف وانتظر فقط قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجف حقًا، افصل كابل الشحن وأعد توصيله إذا كان الهاتف جافًا ولكن لا يزال لا يشحن.



ولسنوات كان من المفترض أن يكون الأرز هو الشيء الذي من شأنه أن يجفف الأجهزة الإلكترونية المغمورة بالمياه بشكل أسرع، إنه مجفف افترض الناس أنه سيسحب سائلًا إضافيًا، ولكن تركه لفتره من الوقت هو الأفضل فى تجفيفه من أضرار وضعه فى الأرز.












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