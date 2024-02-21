قريباً.. واتساب يمنع التقاط لقطات الشاشة لصور الملفات الشخصية

MENAFN - Youm7) فى الأشهر القليلة الماضية اتخذ تطبيق واتساب المملوك لشركة Metaخطوات لتحسين تجربته بشكل عام، سواء كان الأمر يتعلق بالعمل على قفل الدردشة لإصدار الويب من واتساب أو السماح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين دون مشاركة أرقام هواتفهم، فإن منصة المراسلة تتخذ خطوات لضمان تعزيز الخصوصية للمستخدمين، والآن، يقول تقرير صادر عن WABetaInfo إن تطبيق واتساب سيمنع المستخدمين قريبًا من التقاط لقطات شاشة لصور الملفات الشخصية للمستخدمين الآخرين.

وحتى الآن كان لدى واتساب خيار إخفاء صور الملف الشخصي عن الغرباء، ولكن لم يكن هناك خيار لمنع المستخدمين الآخرين من التقاط لقطة شاشة لصورة ملفك الشخصي.

ووفقًا لتقرير WABetaInfo ، يقوم واتساب حاليًا بتجربة ميزة جديدة مصممة لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور الملفات الشخصية للآخرين، والتي يشار إليها عادةً باسم صور العرض، وتهدف هذه الإضافة الأخيرة إلى منصة المراسلة الفورية إلى تعزيز خصوصية المستخدم من خلال الحد من التنزيل والمشاركة غير المصرح بها للصور الشخصية.

ويقول التقرير أيضًا إن الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام Android، والذي يمكن الوصول إليه من متجر Google Play، يقدم إشعارًا عندما يحاول المستخدمون التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي لشخص آخر، ويقرأ الإشعار "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط صورة لصورة الملف الشخصي لشخص آخر باستخدام جهاز ثانوي، مثل الهاتف أو الكاميرا، ومن ثم، يجب على المستخدمين أن يظلوا حذرين بشأن صور العرض الخاصة بهم، حتى بعد طرح التحديث.

مع ما يقال، فإن الهدف من الحد من إمكانيات لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي واضح - يهدف واتساب إلى التخفيف من مخاطر انتحال الشخصية والمضايقات، وعلى الرغم من أن ميزة حظر لقطة الشاشة متاحة حاليًا لمجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية، فمن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

تتوافق هذه الخطوة مع قرار واتساب السابق في عام 2019 بمنع المستخدمين من تنزيل صور الملفات الشخصية للآخرين، بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta بشكل نشط على تطوير روبوت دردشة متخصص للتحقق من الحقائق لمعالجة التحديات التي تفرضها التزييف العميق والمعلومات الخاطئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق أفاد موقع WABetaInfo أن واتساب كان يعمل على ميزة جديدة لمستخدمي الويب ستمكنهم من قفل محادثات معينة، حتى الآن، لم يكن لدى مستخدمي واتساب على الويب خيار قفل بعض الدردشات وستكون جميع الدردشات في منصة المراسلة مفتوحة عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.

ومع ذلك، سيتمكن المستخدمون قريبًا من قفل بعض الدردشات التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق رقم تعريف شخصي معين، وهذا يعني أنه سيكون لدى المستخدمين مكان آمن لتخزين جميع محادثاتهم على واتساب.