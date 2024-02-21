قريباً.. واتساب يمنع التقاط لقطات الشاشة لصور الملفات الشخصية

(MENAFN
- Youm7) فى الأشهر القليلة الماضية اتخذ تطبيق واتساب المملوك لشركة Meta
خطوات لتحسين تجربته بشكل عام، سواء كان الأمر يتعلق بالعمل على قفل الدردشة لإصدار الويب من واتساب أو السماح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين دون مشاركة أرقام هواتفهم، فإن منصة المراسلة تتخذ خطوات لضمان تعزيز الخصوصية للمستخدمين، والآن، يقول تقرير صادر عن WABetaInfo إن تطبيق واتساب سيمنع المستخدمين قريبًا من التقاط لقطات شاشة لصور الملفات الشخصية للمستخدمين الآخرين.
وحتى الآن كان لدى واتساب خيار إخفاء صور الملف الشخصي عن الغرباء، ولكن لم يكن هناك خيار لمنع المستخدمين الآخرين من التقاط لقطة شاشة لصورة ملفك الشخصي.
ووفقًا لتقرير WABetaInfo ، يقوم واتساب حاليًا بتجربة ميزة جديدة مصممة لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور الملفات الشخصية للآخرين، والتي يشار إليها عادةً باسم صور العرض، وتهدف هذه الإضافة الأخيرة إلى منصة المراسلة الفورية إلى تعزيز خصوصية المستخدم من خلال الحد من التنزيل والمشاركة غير المصرح بها للصور الشخصية.
ويقول التقرير أيضًا إن الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام Android، والذي يمكن الوصول إليه من متجر Google Play، يقدم إشعارًا عندما يحاول المستخدمون التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي لشخص آخر، ويقرأ الإشعار "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط صورة لصورة الملف الشخصي لشخص آخر باستخدام جهاز ثانوي، مثل الهاتف أو الكاميرا، ومن ثم، يجب على المستخدمين أن يظلوا حذرين بشأن صور العرض الخاصة بهم، حتى بعد طرح التحديث.
مع ما يقال، فإن الهدف من الحد من إمكانيات لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي واضح - يهدف واتساب إلى التخفيف من مخاطر انتحال الشخصية والمضايقات، وعلى الرغم من أن ميزة حظر لقطة الشاشة متاحة حاليًا لمجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية، فمن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.
تتوافق هذه الخطوة مع قرار واتساب السابق في عام 2019 بمنع المستخدمين من تنزيل صور الملفات الشخصية للآخرين، بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta بشكل نشط على تطوير روبوت دردشة متخصص للتحقق من الحقائق لمعالجة التحديات التي تفرضها التزييف العميق والمعلومات الخاطئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
وفي وقت سابق أفاد موقع WABetaInfo أن واتساب كان يعمل على ميزة جديدة لمستخدمي الويب ستمكنهم من قفل محادثات معينة، حتى الآن، لم يكن لدى مستخدمي واتساب على الويب خيار قفل بعض الدردشات وستكون جميع الدردشات في منصة المراسلة مفتوحة عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.
ومع ذلك، سيتمكن المستخدمون قريبًا من قفل بعض الدردشات التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق رقم تعريف شخصي معين، وهذا يعني أنه سيكون لدى المستخدمين مكان آمن لتخزين جميع محادثاتهم على واتساب.
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