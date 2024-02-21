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تحضيرات متسارعة لاستضافة الضاحية العربية

2/21/2024 4:30:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو أكد رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة، أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، سيرعى بطولة اختراق الضاحية التي تقام في نادي البشارات للجولف بالسابع من آذار (مارس) المقبل، مثمنا دور الأمانة في دعم الرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب.
وكشف الرحاحلة عن اجتماعات دورية في مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وفي لجان البطولة التي يتولى إدارتها الزميل رفيق حمودة، لضمان تنظيم البطولة بأبهى صورة.
وأضاف، لدينا تقارير يومية نحرص على متابعتها بأدق التفاصيل من اللجان كافة، ونعمل على تجهيز مسار السباق وتوزيعاته بحسب مسافة كل فئة، بإشراف لجنة الحكام، ونتطلع إلى إنجاز التحضيرات كافة خلال الأسبوع المقبل، واستعراضها خلال اجتماع اللجنة المؤقتة العليا.
وأكد، أن باب التسجيل مفتوح حتى الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الحالي، متوقعا ارتفاع عدد الدول المشاركة عن العدد الحالي الذي وصل إلى 9 دول.
وحول توقعاته لنتائج المنتخبات الوطنية للذكور والإناث في "الضاحية" العربية، قال الرحاحلة : "نتوقع أن تحفل البطولة بالمنافسة والندية، خاصة وأن البطولة تعتبر تأهيلية إلى بطولة العالم، مما يزيد من رغبة العدائيين والعداءات بالوصول إلى المراكز الأولى، وتحقيق أرقام تأهيلية في مختلف الفئات، إلا أنني سأجيب بصراحة بالنسبة لحظوظ منتخباتنا، التي أجد أنها متواضعة في ظل البناء التدريبي المتقطع، وعدم الاهتمام بالمواهب الناشئة لأسباب كثيرة، لكن لدينا بعض اللاعبين واللاعبات نرشحهم للوقوف بالمراكز الأولى في بعض الفئات".
وعن عناصر المنتخبات الوطنية للذكور والإناث لهذه البطولة، رد رحاحلة: "وقفت اللجنة الفنية بتمعن وتمحيص عند أرقام اللاعبين واللاعبات، والنتائج خلال بطولة اختراق الضاحية المفتوحة التي أقيمت في الجامعة الهاشمية مؤخرا، وأخضعتهم لاختيار دقيق يتناسب مع توزيعاتهم على مختلف فئات التنافس، الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، وبما يضمن المنافسة على الميداليات الملونة في بعض الفئات، وليدنا قائمة أولية، تضم كلا من: شريف العلاونة، عبدالعزيز الصانع، سعاد سلامة، مهدي صالح، صالح أسامة، حسين البوريني، عمر النجار، أحمد أبوغليون، نجم نور الدين، راشد عبدالجليل، بهاء متروك، بلال عطية، ثابت نايف، أحمد المجالي، محمد عكاوي، فهد بطاينة، رائد سليم، هبة محمود، صبرية جميل، ناهدة البوات، أمل صباح، لين أبوجبارة، لمى الجعارات، سارة حبوب، ملك الجعارات، فاطمة المغاصبة، إخلاص الشرعة، سوار غرايبة، ملك سلطان، هدى الجعارات، نادين بقاعين، وعبد العزيز غنان. وسيتم إجراء تصفية نهائية يوم السبت المقبل، بهدف تسمية المنتخبات الوطنية بشكل نهائي لهذه البطولة".
يذكر أن ملعب البشارات للجولف، احتضن كبرى الأحداث التي استضافها ألعاب القوى في سنوات سابقة، ولا سيما بطولة العالم لاختراق الضاحية في العام 2009، والتي شهدت مشاركة عالمية واسعة، وأجواء تنظيمية مثالية للركض الريفي، والتي حظيت بإشادة الاتحاد الدولي لألعاب القوى والدول المشاركة وقتها، واستضاف أيضا بطولة اختراق الضاحية العربية في العام 2019، والتي توجت فيها المنتخبات الوطنية بـ3 ميداليات برونزية.

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