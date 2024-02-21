هيئة إدارية جديدة لمنتدى البيت العربي

ووجه رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة كلمة ترحيبية بأعضاء المنتدى شكر من خلالها الهيئة الادارية الحالية على جهودها والهيئة العامة على المشاركة والحضور.

ومن ثم قدمت ميرنا حتقوة أمين سر المنتدى التقرير الإداري الذي ذكرت فيه من خلال العرض التقديمي نشاطات وفعاليات المنتدى خلال العام ٢٠٢٣ في العاصمة والمحافظات وذكر أسماء الشركاء الذين عمل معهم المنتدى والداعمين له.

ووجهت شكرها لهم و لجميع الأعضاء الذين اسهموا في نجاح فعالياته والأشخاص الذين عملوا من خلف الكواليس ثم قرأ أمين الصندوق الدكتور عزمي حجرات التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ موضحا الوضع المالي للمنتدى.

فيما جرى استقالة الهيئة الإدارية الحالية واعلن عن فوز الهيئة الإدارية الجديدة بالتزكية للدورة السادسة وبعد انعقاد الاجتماع الأول للهيئة الإدارية الجديدة تم انتخاب المهندس صالح الجعافرة رئيسا والمهندسة قمر النابلسي نائبا للرئيس والأديبة ميرنا حتقوة أمينا للسر والآنسة رويدا الكساسبة أمينا للصندوق والدكتور أنور الشعر عضو هيئة إدارية وستكون مدة هذه الهيئة الادارية لعامين قادمين.



يذكر أن منتدى البيت العربي الثقافي هيئة ثقافية مسجلة رسميا لدى وزارة الثقافة وتعد من أهم المنتديات على الساحة الوطنية قدم الكثير من الفعاليات والشراكات المهمة التي أثرت الساحة الثقافية داخل الوطن وخارجه من خلال تنوع الضيوف والمواضيع والبرامج وساهم بصوره فعالة بنشر الوعي في المجتمع من خلال المحاضرات والندوات الاجتماعية والثقافية التي يقيمها.