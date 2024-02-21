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مبرة أم الحسين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية

2/21/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 شباط/ فبراير من كل عام، نظمت مبرة أم الحسين يومًا طبيًا مجانيًا أول من أمس، لتقديم فحوصات النظر والسمع لأطفال المبرة وأطفال المجتمع المحلي، بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي، في مقرّ المبرة.

وشهد اليوم الطبي إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال وأهالي المجتمع المحلي، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمبرة أم الحسين على تنظيم هذه الفعالية القيمة.

مديرة مبرة أم الحسين، الدكتورة زينا الكركي، قالت، إن هذه الفعالية تأتي انسجامًا مع توجه المبرة الدائم لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المبرة والمجتمع المحلي.

وأضافت الكركي "نسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة للأطفال، وتوفير خدمات طبية متميزة لهم".

وتقدمت الكركي بالشكر والتقدير لجهود كوادر مستشفى العيون التخصصي من أطباء وأخصائيين، الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم.

واختتم هذا اليوم بتوزيع الهدايا على الأطفال والمستفيدين.


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