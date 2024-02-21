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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 576

2/21/2024 4:30:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من "كتيبة 932" التابعة للواء ناحال، خلال معارك شمالي قطاع غزة.


وبذلك، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 576 منذ السابع من تشرين الأول 2023.


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