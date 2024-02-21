جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 576

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 576
التاريخ
2/21/2024 4:30:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من "كتيبة 932" التابعة للواء ناحال، خلال معارك شمالي قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 576 منذ السابع من تشرين الأول 2023.
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