القوات الروسية تعلن اغتنام عشرات المدرعات الأميركية في أفدييفكا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت قوات“المركز” الروسية المستمرة في تمشيط مدينة أفدييفكا، أنها عثرت على عشرات المدرعات الأمريكية الصالحة للاستخدام، تركتها القوات الأوكرانية التي فرّت من القتال تفاديا لقصفها.
ونقلت قناة“آر تي” اليوم الأربعاء عن مصدر عسكري روسي في تلك القوات:“حتى اليوم، أحصيت أنا شخصيا حوالي عشر مدرعات بي إم بي1- سوفيتية، و7 إلى 8 مدرعات إم 113 أمريكية. لقد تخلوا عن الكثير من مدرعاتهم قبل انسحابهم، حيث كنا سندمرها بهم لو تحركت. سيتم صيانة هذه المدرعات المغتنمة واستخدامها لصالح القوات الروسية”.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك.
(د ب أ)
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