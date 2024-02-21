القوات الروسية تعلن اغتنام عشرات المدرعات الأميركية في أفدييفكا



ونقلت قناة“آر تي” اليوم الأربعاء عن مصدر عسكري روسي في تلك القوات:“حتى اليوم، أحصيت أنا شخصيا حوالي عشر مدرعات بي إم بي1- سوفيتية، و7 إلى 8 مدرعات إم 113 أمريكية. لقد تخلوا عن الكثير من مدرعاتهم قبل انسحابهم، حيث كنا سندمرها بهم لو تحركت. سيتم صيانة هذه المدرعات المغتنمة واستخدامها لصالح القوات الروسية”.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك.

(د ب أ)