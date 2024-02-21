ناج من الاعتقال بغزة: الجيش الإسرائيلي عذبني ولا أعرف مصير شقيقاتي



وتظهر على شملخ، الذي نجى من "الموت المحقق"، علامات التعذيب والجروح البالغة على وجهه ويديه ورأسه.



ويعيش الفلسطيني بحالة من القلق والتوتر حيال مصير ثلاث شقيقات له، خاصة بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بإجباره على النزوح برفقة أخيه المصاب إلى جنوب قطاع غزة.



وتفاجأ الشاب الفلسطيني بتوغل الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعد أن انسحب منه الأسابيع الماضية، مما أثار حالة من الذعر لدى المواطنين الذين نزحوا للمناطق الغربية بمدينة غزة.



وقال شملخ للأناضول إن "قصف الجيش الإسرائيلي البيوت فوق رؤوسنا، وأطلق الرصاص والقذائف علينا، وجرف الشوارع، وعذبنا بشكل كبير".



وأضاف: "كنا في المنزل بحي الزيتون، وتوغلت القوات الإسرائيلية وألقت قنبلة على باب البيت وفتحته، كنا هناك أنا وأخي المصاب وثلاث شقيقات".



وتابع: "طلعنا من البيت بعدما نادوا علينا، وتحدثنا معهم مؤكدين أننا أبرياء مدنيون".



ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقله برفقة أخيه المصاب، وعذبه بشكل مهين، باستخدام الأحذية وذبح يده بالسكين، وضربه بالكراسي والأواني ورمي الحجارة الثقيلة على أقدامه.



ويجهل الشاب الفلسطيني مصير 3 من أشقائه الفتيات، اللاتي فقدت أخبارهن منذ اعتقالهن.



وأوضح أن الجيش الإسرائيلي، عندما اقتحم المنزل، قال: "سوف نضع القناص فوق المنزل، إما تموتون هنا أو ترحلون إلى جنوبي قطاع غزة".



وذكر أنه عندما قرر الرحيل، أوقفته العديد من الدوريات التابعة للجيش الإسرائيلي التي توغلت في المنطقة بحي الزيتون.



ويخضع الشاب لفحوصات طبية بعد وصوله إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب التعذيب الذي تعرض له.



وفي وقت سابق الثلاثاء، نزحت مئات العائلات الفلسطينية من منازلها، على وقع القصف العنيف وتوغل القوات الإسرائيلية، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن منطقة الزيتون تشهد قصفا "عنيفا" من قبل المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى توغل بري للجيش.

وأوضح الشهود أن القصف والتوغل أدى لنزوح مئات العائلات من تلك المنطقة إلى المناطق الغربية للمدينة، بينها حي الرمال والميناء والشاطئ.



وذكر الشهود أن القصف تسبب بتدمير منازل وشوارع وبنية تحتية.



بدورها، قالت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحماس، في بيان: "نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة ورصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون.



ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.



وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.-(الأناضول)