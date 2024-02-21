النرويج والفاو تزوران مشروع التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة



تم ترتيب هذة الزيارة بحضور الامين العام لوزرارة الزراعة المهندس محمد الحياري نيابة عن معالي وزير الزراعة وبحضور السيد اسبن ليندبيك سفير النرويج في الاردن والمهندس نبيل عساف ، ممثل الفاو في الأردون أصحاب العلاقة والشركاء الحكوميين. وتهدف هذة الزيارة للاطلاع على تنفيذ انشطة المشروع في ميدان والاجتماع مع المستفيدين من انشطة المشروع و الشركاء و مناقشة التحديات والحلول و التوصيات و الطرق الممكنة لزيادة اثر المشروع على حياة المستفيدين.















وخلال الزيارة وأوضح السفير إسبين ليندبيك "تواصل النرويج التزامها بدعم الاردن، شريكنا الدائم في ضيافته للاجئين. ان الزراعة الذكية مناخيا هي إحدى العناصر الأساسية في جهودنا المشتركة في مكافحة تغير المناخ والتعامل مع تحديات شح المياه. ولذلك، أعتقد أنه من الضروري دعم هذا المشروع مع منظمة الأغذية والزراعة التي تزود الأردنيين ذوي الدخل المحدود واللاجئين بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان الأمن الغذائي والاعتماد على الذات. آمل في أن يؤدي ذلك إلى خلق قدرة أقوى على الصمود داخل المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين. وكما ورد في مؤتمر COP28، فإن الأردن والنرويج على حد سواء ملتزمان بتعزيز الزراعة المستدامة ودعم الأفراد العاملين في هذا المجال لتقليل آثار تغير المناخ. التعاون هو السبيل الوحيد للمضي قدما".



تم إطلاق هذا المشروع في 17 نيسان 2023 و الذي يستهدف المزارعين المستضعفين من مجتمعات اللاجئين الأردنيين والسوريين. حيث تمت زيارة إلى أحد مواقع المدارس الحقلية الزراعية وزيارة موقعين للمزارعين الذين استفادوا من منحة المخصصة لانشاء أنظمة حصاد مياه الأمطار والمشاريع الغذائية الزراعية ، ويهدف كلا النشاطين إلى تعزيز قدرة الفئات المستهدفة على الصمود في مواجهة الفقر والجوع.



اكد الأمين العام لوزير الزراعة المهندس محمد الحياري على أهمية هذا المشروع "الحصاد المائي هو مفتاح لحل مشكلة نقص المياه في محافظة الطفيلة" وأشار إلى ان "الترابط و التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية و سفارة مملكة النرويج في الأردن لا يقتصر فقط على الأمور السياسية و الاقتصادية ، بل على المبادىء و الإنسانية ايضا و خصوصا فيما يتعلق في الأزمة السورية في الأردن".



وصرح ممثل منظمة الفاو في الأردن، المهندس نبيل عساف " تم التخطيط لهذا المشروع بالتوافق مع محدودية الموارد الطبيعة في المنطقة و النمو السكاني و التغيرات المناخية التي نشهدها. وذلك للعمل على ادارة هذه الموارد واستغلالها بالطرق الامثل من اجل استدامتها و زيادة المرونة في مواجهة التغير المناخي. و تهدف هذة الزيارة لمتابعة تنفيذ انشطة المشروع في ميدان و الاجتماع مع المستفيدين من انشطة المشروع و الشركاء المحليين و مناقشة التحديات و الحلول و التوصيات و جميع الطرق الممكنة لزيادة اثر المشروع على حياة المستفيدين".



ويهدف المشروع الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة في الريف من خلال تعزيز قدرتهم على المشاركة بنجاح في أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة الفعالة وبناء قدراتهم من خلال برنامج تدريبي متكامل لخلق فرص عمل لائقة وكذلك الدعوة إلى الحد من هدر الاغذية والذي له تأثير عميق على الاستدامة والأمن الغذائي والتنمية الريفية. على هذا النحو ، سيعالج المشروع احتياجات بناء القدرات والتمويل والتوظيف للمستفيدين ، من خلال سلسلة من الأنشطة المتعلقة بتعزيز القدرات وتوزيع الأدوات والوصول إلى التمويل الصغير و إلى الأسواق وخلق فرص العمل.



علاوة على ذلك ، تم اختيار المستفيدين بناءً على المعايير الاجتماعية والاقتصادية من خلال منظمة الأغذية والزراعة ، والمنظمات المجتمعية المشاركة في سلاسل القيمة الزراعية / الغذائية الزراعية ، وبالتعاون مع وزارة الزراعة. يشجع الاختيار على إدراج فئات المجتمع المختلفة ، بما في ذلك الفئات الضعيفة ؛ اللاجئون السوريون ، والعائلات التي ترأسها النساء ، وذوي الإعاقة ، وكبار السن الذين لا يزالون قادرين على تنفيذ الأنشطة والاستجابة لأهداف المشروع. بشكل عام ، سيستهدف المشروع 300 مستفيد من بينهم 50٪ نساء ، 70٪ منهم أردنيون ، و 30٪ لاجئون سوريون في المجتمعات المضيفة وسيخلق فرص عمل لـ 300 عامل.

