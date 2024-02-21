قتلى بعدوان إسرائيلي على دمشق (صور وفيديو)



وأفاد التلفزيون السوري بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي.



إلى ذلك ذكرت مصادر أن أصوات عدة انفجارات سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.



وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.-(وكالات)





















