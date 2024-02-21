Wednesday, 21 February 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 مدارس أردنية تشارك في بطولة سبورتولجي الدولية

2/21/2024 4:29:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تشارك ست مدارس أردنية، في البطولة المدرسية الدولية التي تنظمها شركة "سبورتولجي" للفعاليات الرياضية بالتعاون مع (أكاديمية قطر – الوكرة) عضو مؤسسة قطر.


وتحتضن ملاعب مدارس أكاديمية قطر الوكرة فعاليات البطولة، التي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر حتى مساء السبت المقبل، في رياضتي كرة القدم وكرة الطائرة.


وتحظى البطولة بمشاركة قياسية لنحو 27 فريقا مدرسيا يمثلون عدة دول، حيث يمثل الأردن في البطولة، مدارس؛ الأكاديمية الدولية-عمان، الإنجليزية، أكاديمية عمان، المشرق الدولية، البكالوريا، والسامية.


وتشكل البطولة المدرسية فرصة للتنافس الرياضي الأخلاقي بين الطلاب، إلى جانب توطيد العلاقات بين ممثلي الفرق المدرسية المشاركة، وبما يفتح الباب أمام امكانية تنظيم نسخ مقبلة وفي ألعاب متنوعة، حال حققت النسخة الأولى أهدافها.





MENAFN21022024000072011014ID1107879247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث