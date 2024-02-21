6 مدارس أردنية تشارك في بطولة سبورتولجي الدولية



وتحتضن ملاعب مدارس أكاديمية قطر الوكرة فعاليات البطولة، التي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر حتى مساء السبت المقبل، في رياضتي كرة القدم وكرة الطائرة.



وتحظى البطولة بمشاركة قياسية لنحو 27 فريقا مدرسيا يمثلون عدة دول، حيث يمثل الأردن في البطولة، مدارس؛ الأكاديمية الدولية-عمان، الإنجليزية، أكاديمية عمان، المشرق الدولية، البكالوريا، والسامية.



وتشكل البطولة المدرسية فرصة للتنافس الرياضي الأخلاقي بين الطلاب، إلى جانب توطيد العلاقات بين ممثلي الفرق المدرسية المشاركة، وبما يفتح الباب أمام امكانية تنظيم نسخ مقبلة وفي ألعاب متنوعة، حال حققت النسخة الأولى أهدافها.









