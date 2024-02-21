توجيهية عدالة الأحداث تناقش وضع نظام تشريعي خاص بعملها



وبحسب بيان صدر عن المجلس، فقد اعتبر أن وجود تشريع لتنظيم عمل اللجنة، يعد ترسيخاً للنهج التشاركي الذي انتهجته المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة في عملها بصورة عامة، والعاملة في مجال عدالة الأحداث على وجه الخصوص؛ بما يضمن استقرار ونماء وتطور هذه الفئة؛ وذلك بتنظيم وتوضيح عمل الجهات المعنية بالخدمات المقدمة للأحداث.



وأكد المجلس أيضا على أن الهدف من التشريع، هو التنسيق بين تلك الجهات لتقديم الخدمات بصورة ممنهجة وفق منهجية إدارة الحالة، كما يأتي هذا التوجه أيضاً تنفيذاً للمهمة التي أُوكلت للمجلس الوطني لشؤون الأسرة في المادة السادسة من قانونه رقم(27) لسنة 2001، التي تقتضي بتشكيل فرق عمل أو لجان متخصصة من أعضاء المجلس وخارجه لتنفيذ واجبات أو مهام خاصة تتعلق بمهام المجلس.



وعن الأسباب الموجبة للتشريع؛ فتمثلت بحسب المجلس، البند الخاص بالتنسيق والشراكة الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2024-2028 والتي أُقرت في أيلول/2023؛ حيث أكدت وضمن محورها الرابع على إعداد نظام تشريعي لعمل اللجنة، بالإضافة إلى ضمان عدم ازدواجية المشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بعدالة الأحداث بين المؤسسات الوطنية مقدمة الخدمة على المستوى الوطني؛ خاصة في ظل وجود حالات مختلفة الخطورة مما يتطلب تحديد آليات وطنية لتلبية هذه الاحتياجات.



ويترتب على وجود النظام؛ توفير إطار تشريعي للعمل المؤسسي المشترك، الاستفادة من الخبرات الوطنية من خلال المتابعة والتقييم، متابعة ظواهر وأشكاليات الأحداث؛ كالأحداث بحالات التعاطي، بالإضافة لتفعيل نصوص القانون بما يتعلق بالحدث المحتاج للحماية والرعاية، وكذلك متابعة الاستراتيجيات والأطر الوطنية الخاصة بالعدالة الجزائية عموماً وعدالة الأحداث بصورة خاصة.



ويُشار إلى أن النظام وفي حال إقراره وصدوره سيكون الإطار التشريعي الوحيد الناظم لعمل اللجنة واختصاصها لضمان ديمومة عملها.