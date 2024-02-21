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إعلان مواعيد التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

2/21/2024 4:29:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، مواعيد تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة " الشامل" للدورة الربيعية للعام الحالي، ومواعيد الامتحانات العملية والنظرية.


وقال رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد العجلوني، إن التسجيل لهذه الدورة يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الخميس، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء، الموافق 19 آذار المقبل.


وأشار إلى أن الامتحانات العملية للدورة الربيعية ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 29 نيسان المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار المقبل.


أما عن مواعيد الامتحانات النظرية لأوراق الامتحان بين العجلوني، أن امتحان الورقة الأولى سيكون يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 أيار، والورقة الثانية يومي الأحد والاثنين 26 و 27 أيار، فيما سيكون موعد الورقة الثالثة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 من نفس الشهر.


وأضاف أن جميع الامتحانات العملية والنظرية تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة، و يسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 نيسان.


أما فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الربيعية 2024 فهم، " المنتظم والمعيد والناجح لرفع المعدل والمستنفد حقه".-(بترا)

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