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حكومة غزة: سكان القطاع يدخلون مرحلة المجاعة

2/21/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن سكان القطاع دخلوا مرحلة المجاعة.
من جانبها، قالت منظمة اليونيسف إن 1 من كل 6 أطفال في شمال غزة يعانون من سوء التغذية.

وأكدت المنظمة أن إدخال المساعدات دون قيود أو شروط أصبح ضرورة ملحة لسكان قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المساعدات التي تصل إلى غزة حاليا غير كافية نهائيا.

وأوضحت المنظمة أن ما يعيشه سكان وأطفال غزة حاليا هو نتيجة مباشرة لنقص المساعدات. (الجزيرة نت)

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