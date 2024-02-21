حكومة غزة: سكان القطاع يدخلون مرحلة المجاعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مدير مكتب الإعلام
الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن سكان القطاع دخلوا مرحلة المجاعة.
من جانبها، قالت منظمة
اليونيسف إن 1 من كل 6 أطفال في شمال غزة يعانون من سوء التغذية.
وأكدت المنظمة أن إدخال
المساعدات دون قيود أو شروط أصبح ضرورة ملحة لسكان قطاع غزة.
وأشارت إلى أن المساعدات
التي تصل إلى غزة حاليا غير كافية نهائيا.
وأوضحت المنظمة أن ما
يعيشه سكان وأطفال غزة حاليا هو نتيجة مباشرة لنقص المساعدات. (الجزيرة نت)
MENAFN21022024000072011014ID1107879244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.