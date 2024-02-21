رئيس جامعة البترا يستقبل المستشار الثقافي البحريني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه المستشارة الثقافية في سفارة مملكة البحرين مروة يوسف الجاسم، وقدم عبد الرحيم نبذة عن كليات الجامعة والبرامج العلمية للبكالوريوس والماجستير، إلى جانب شرح عن التخصصات والاعتمادات التي حصلت عليها خلال مسيرتها العلمية.
وقدم عبد الرحيم درع الجامعة التكريمي للجاسم، بحضور مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي الدكتورة كنزة منصور، ورئيسة قسم الإعلام الترويجي الرقمي الدكتورة رنا العمري، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات، ومدير مكتب المستشار الثقافي أنوار السواعير، والمرشد الأكاديمي في الملحقية محمد رباح.
واشتمل برنامج الزيارة على جولة تعريفية في مرافق الجامعة المختلفة ، رافقتهم رئيسة قسم التسويق الإلكتروني الدكتورة تماضر شطناوي.
MENAFN21022024000072011014ID1107879243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.