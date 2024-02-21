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رئيس جامعة البترا يستقبل المستشار الثقافي البحريني

2/21/2024 4:29:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه المستشارة الثقافية في سفارة مملكة البحرين مروة يوسف الجاسم، وقدم عبد الرحيم نبذة عن كليات الجامعة والبرامج العلمية للبكالوريوس والماجستير، إلى جانب شرح عن التخصصات والاعتمادات التي حصلت عليها خلال مسيرتها العلمية.
وقدم عبد الرحيم درع الجامعة التكريمي للجاسم، بحضور مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي الدكتورة كنزة منصور، ورئيسة قسم الإعلام الترويجي الرقمي الدكتورة رنا العمري، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات، ومدير مكتب المستشار الثقافي أنوار السواعير، والمرشد الأكاديمي في الملحقية محمد رباح.
واشتمل برنامج الزيارة على جولة تعريفية في مرافق الجامعة المختلفة ، رافقتهم رئيسة قسم التسويق الإلكتروني الدكتورة تماضر شطناوي.

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