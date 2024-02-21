“هوليوود سمايل” قضت على حياته.. وفاة عريس هندي قبل زفافه بأيام

تفاصيل وفاة عريس هندي

فقد المدعو لاكشمي نارايانا فينجام (28 عاماً) حياته أثناء إجراء جراحة في عيادة FMS الدولية لطب الأسنان في جوبيلي هيلز بحيدر أباد.



وقد قام طبيب الأسنان بتخديره خلال خضوعه لجراحة تحسين الابتسامة، ولكنه توفي بسبب جرعة زائدة، وأعلن عن وفاته عند وصوله إلى مستشفى أبولو.



وبحسب والد الضحية، رامولو فينجام، فإن ابنه توفي بسبب جرعة زائدة من التخدير، مؤكداً أنه كان بصحة جيدة قبل الجراحة، واتهم الأطباء بأنهم: "مسؤولون عن وفاته".



وتم إرسال الجثة بعد ذلك للتشريح، ورُفعت قضية ضد العيادة بتهمة الإهمال (القتل العمد الذي لا يرقى إلى مستوى القتل) بناء على شكوى مقدمة من والد الضحية.



وأكدت السلطات الأمنية التي تحقق في الحادثة: "نحن نتحقق من سجلات المستشفى ولقطات الكاميرا الأمنية".



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وليست هذه الحادثة الغريبة الأولى في الهند؛ إذ سبق أن لقي طفل مصاب بسرطان الدم مصرعه في نهر الغانج المقدس لدى الهندوس، وذلك بعدما أجبره والداه على الدخول في النهر بغية مساعدته على الشفاء، غير أن إصرارهما أدى إلى مقتل الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات على عين المكان؛ حيث قاما بإخراجه بعد مرور 5 دقائق فقط من تغطيسه في النهر جثةً هامدة، بحسب موقع DAILY MAIL. -عربي بوست

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