تم اختيار Mavenir لتقديم نظام شحن متقارب لمجموعة مزودي خدمات الاتصالات الوطنية في أروبا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Mavenir، مزود برمجيات الشبكة الذي يبني مستقبل الشبكات مع الحلول السحابية الأصلية التي تعمل على أي سحابة، اليوم عن اختيارها لتقديم تحول كامل في نظام الشحن المتقارب (CCS) لمزود الاتصالات الوطني في أروبا، SETAR، والاستفادة من منصة التمكين الرقمي (MDE) من Mavenir. سيتم استضافة محطة الاتصالات المركزية الجديدة في أروبا وستخدم كل من SETAR وكذلك Telbo، مزود الاتصالات الرائد من Bonaire، باستخدام بنية متعددة الإيجارات.

تحولت SETAR إلى شريك طويل الأمد Mavenir وقدراتها المثبتة في التحول الرقمي لإجراء تحويل نظام الشحن الخاص بها، والذي سيتضمن ترحيل نظام الشحن الحالي الذي توفره Mavenir من SETAR إلى أحدث نظام للشحن المتقارب على منصة التمكين الرقمي. يوفر الحل الحديث المستند إلى TM Forum وقتًا محسنًا للتسويق وبنية مبسطة مع تقارب رسوم الدفع المسبق والدفع الآجل في نفس النظام.

يساعد دعم الإيجارات المتعددة للتعامل مع خدمات SETAR وTelbo على نفس البنية التحتية على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، ستمكّن تقنية نظام الشحن المتقارب (CCS) الجديدة كلا مقدمي خدمات الاتصالات ليس فقط من تلبية احتياجات المشتركين الحالية، ولكن أيضًا تضع الأساس لإنشاء عروض رقمية جديدة من الجيل الخامس وتحقيق أهداف تحويل شبكة الجيل الخامس.

بمجرد وضع النظام الأساسي الذي تمت ترقيته، ستتمتع SETAR بميزة نظام الشحن المتقارب السحابي (CCS) الحديث الذي يضع مزود الخدمة على النحو الأمثل في عصر 5G وفرص تحقيق الدخل في المستقبل. ستخدم خدمة الشحن المتقارب السحابي (CCS) الجديدة جميع المشتركين في خدمة SETAR من المشتركين في خدمة الدفع المسبق والدفع الآجل للمستهلكين والشركات عبر جزيرتي أروبا وبونير.

وعلق Roland Croes، الرئيس التنفيذي لشركة SETAR: "باعتبارها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والوسائط والاتصالات في أروبا، تبتكر SETAR باستمرار لضمان وصول مجتمعات الجزيرة إلى أحدث التقنيات وأسرع اتصال والمنتجات والخدمات والتطبيقات الأكثر تقدمًا. ولأكثر من عقد من الزمن، كانت Mavenir مزود حلول طويل الأمد ومستقر وموثوق به لـ SETAR، بعد أن نفذت نظام الشحن الحالي لدينا ومكونات الشبكة الأساسية الأخرى، لذلك كانت Mavenir الخيار الواضح لتقديم مشروع تحويل وترقية سلس".

وأضاف Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لتمكين الأعمال الرقمية في Mavenir: "هذا مثال بارز على عميل حالي يضع ثقته في Mavenir لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية - بدءًا من الشحن المتقارب وحتى رحلات العملاء الرقمية وحالات الأعمال الجديدة لتحقيق الدخل. Mavenir هي المزود الوحيد الذي يمكنه تحقيق مسار ترقية سلس ومستقر، مع ضمان أن النظام السحابي الأصلي الجديد والرقمي بالكامل يدعم ميزات الأعمال الحالية والجديدة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من تقديم خدمات SETAR المستقبلية".

ملحوظات للمحررين:

حول Mavenir :

تبني Mavenir مستقبل الشبكات والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة، مع التركيز على رؤية شبكة آلية واحدة قائمة على البرمجيات تعمل على أي سحابة. بصفتها المزود الوحيد لبرمجيات الشبكات السحابية من البداية إلى النهاية، تركز Mavenir على تحويل الطريقة التي يتصل بها العالم، وتسريع تحويل شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مزودي خدمات الاتصالات والشركات في أكثر من 120 دولة، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم .

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