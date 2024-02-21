تم اختيار Mavenir لتقديم نظام شحن متقارب لمجموعة مزودي خدمات الاتصالات الوطنية في أروبا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Mavenir، مزود برمجيات الشبكة الذي يبني مستقبل الشبكات مع الحلول السحابية الأصلية التي تعمل على أي سحابة، اليوم عن اختيارها لتقديم تحول كامل في نظام الشحن المتقارب (CCS) لمزود الاتصالات الوطني في أروبا، SETAR، والاستفادة من منصة التمكين الرقمي (MDE) من Mavenir. سيتم استضافة محطة الاتصالات المركزية الجديدة في أروبا وستخدم كل من SETAR وكذلك Telbo، مزود الاتصالات الرائد من Bonaire، باستخدام بنية متعددة الإيجارات.
تحولت SETAR إلى شريك طويل الأمد Mavenir وقدراتها المثبتة في التحول الرقمي لإجراء تحويل نظام الشحن الخاص بها، والذي سيتضمن ترحيل نظام الشحن الحالي الذي توفره Mavenir من SETAR إلى أحدث نظام للشحن المتقارب على منصة التمكين الرقمي. يوفر الحل الحديث المستند إلى TM Forum وقتًا محسنًا للتسويق وبنية مبسطة مع تقارب رسوم الدفع المسبق والدفع الآجل في نفس النظام.
يساعد دعم الإيجارات المتعددة للتعامل مع خدمات SETAR وTelbo على نفس البنية التحتية على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، ستمكّن تقنية نظام الشحن المتقارب (CCS) الجديدة كلا مقدمي خدمات الاتصالات ليس فقط من تلبية احتياجات المشتركين الحالية، ولكن أيضًا تضع الأساس لإنشاء عروض رقمية جديدة من الجيل الخامس وتحقيق أهداف تحويل شبكة الجيل الخامس.
بمجرد وضع النظام الأساسي الذي تمت ترقيته، ستتمتع SETAR بميزة نظام الشحن المتقارب السحابي (CCS) الحديث الذي يضع مزود الخدمة على النحو الأمثل في عصر 5G وفرص تحقيق الدخل في المستقبل. ستخدم خدمة الشحن المتقارب السحابي (CCS) الجديدة جميع المشتركين في خدمة SETAR من المشتركين في خدمة الدفع المسبق والدفع الآجل للمستهلكين والشركات عبر جزيرتي أروبا وبونير.
وعلق Roland Croes، الرئيس التنفيذي لشركة SETAR: "باعتبارها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والوسائط والاتصالات في أروبا، تبتكر SETAR باستمرار لضمان وصول مجتمعات الجزيرة إلى أحدث التقنيات وأسرع اتصال والمنتجات والخدمات والتطبيقات الأكثر تقدمًا. ولأكثر من عقد من الزمن، كانت Mavenir مزود حلول طويل الأمد ومستقر وموثوق به لـ SETAR، بعد أن نفذت نظام الشحن الحالي لدينا ومكونات الشبكة الأساسية الأخرى، لذلك كانت Mavenir الخيار الواضح لتقديم مشروع تحويل وترقية سلس".
وأضاف Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لتمكين الأعمال الرقمية في Mavenir: "هذا مثال بارز على عميل حالي يضع ثقته في Mavenir لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية - بدءًا من الشحن المتقارب وحتى رحلات العملاء الرقمية وحالات الأعمال الجديدة لتحقيق الدخل. Mavenir هي المزود الوحيد الذي يمكنه تحقيق مسار ترقية سلس ومستقر، مع ضمان أن النظام السحابي الأصلي الجديد والرقمي بالكامل يدعم ميزات الأعمال الحالية والجديدة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من تقديم خدمات SETAR المستقبلية".
ملحوظات للمحررين:
حول Mavenir :
تبني Mavenir مستقبل الشبكات والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة، مع التركيز على رؤية شبكة آلية واحدة قائمة على البرمجيات تعمل على أي سحابة. بصفتها المزود الوحيد لبرمجيات الشبكات السحابية من البداية إلى النهاية، تركز Mavenir على تحويل الطريقة التي يتصل بها العالم، وتسريع تحويل شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مزودي خدمات الاتصالات والشركات في أكثر من 120 دولة، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم .
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