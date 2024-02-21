Lambda تجمع 320 مليون دولار أمريكي لبناء خدمات سحابية لوحدة معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lambda، وهي شركة الخدمات السحابية لوحدة معالجة الرسومات التي أسسها مهندسو الذكاء الاصطناعي والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات من NVIDIA، أنها جمعت 320 مليون دولار أمريكي من السلسلة C بقيادة US Innovative Technology التي تتبع Thomas Tull بمشاركة مستثمرين جدد مثل B Capital وSK Telecom وصناديق وحسابات تنصح بها شركة T. Rowe Price Associates, Inc.‎ ومستثمرين حاليين مثل Crescent Cove وMercato Partners و‎1517 Fund وBloomberg Beta وGradient Ventures من بين مستثمرين آخرين. وستستخدم الشركة هذا التمويل الجديد للأسهم لتوسيع نطاق أعمال خدماتها السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عروض خدمات Lambda السحابية الشهيرة حسب الطلب والحجز.

تتمتع Lambda، التي تأسست في عام 2012، بخبرة تزيد على عقد من الزمان في بناء البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وقد جمعت أكثر من 100000 اشتراك من العملاء على خدمات Lambda السحابية. ولأنها من أوائل مزودي وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 Tensor Core، يختارها مطورو الذكاء الاصطناعي Lambda للحصول على أسرع وصول إلى أحدث البنى الأساسية للتدريب والضبط الدقيق والاستدلال على الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة ونماذج الأساس.

تخدم أجهزة Lambda وأعمال خدماتها السحابية الخاصة أكثر من 5000 عميل في مجالات التصنيع والرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية والحكومة الأمريكية. وحصلت الخدمات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي من Lambda على اعتماد الشركات والمؤسسات البحثية الرائدة في العالم بما في ذلك Anyscale وRakuten ومعهد الذكاء الاصطناعي The AI Institute والعديد من المؤسسات التي تزيد قيمتها السوقية على تريليون دولار.

صرح Stephen Balaban، الرئيس التنفيذي لشركة Lambda والشريك المؤسس لها، قائلاً: "يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة هيكلة العلوم والتجارة والصناعة بشكل أساسي. وعلى مدى السنوات العشر القادمة، سيُعزَّز كل مسعى إنساني من خلال دمج نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي". "وسيتطلب طرح هذا الذكاء الاصطناعي الكثير من وحدات معالجة الرسومات. ويدعم هذا التمويل الأخير مهمتنا لكي نجعل حوسبة وحدات معالجة الرسومات منتشرة في كل مكان مثل الكهرباء."

صرح Thomas Tull، رئيس مجلس إدارة USIT قائلاً: "الاستثمار في بنية أساسية قوية لتشغيل التكنولوجيا المتطورة ونشرها ضروري لضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة عالميًا في مجال تقدم الذكاء الاصطناعي". "وتقدم Lambda، الرائدة منذ فترة طويلة في مجال التعلم العميق، مجموعة لا مثيل لها من الأجهزة والبنى الأساسية للخدمات السحابية إلى جانب البرامج والأدوات المتصلة التي تمكّن مطوري الذكاء الاصطناعي من البناء بكفاءة وسرعة. ونحن نعتقد أن منصة Lambda ستكون الأساس لمزودي الخدمات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي الرئيسين في المستقبل."

المضي قدمًا بالذكاء الاصطناعي

منذ إعلان الشركة الأخير عن تمويلها في مارس عام 2023، أصبحت Lambda واحدة من أوائل الخدمات السحابية العامة التي تنشر وحدات معالجة الرسومات ‏NVIDIA H100 وأنظمة GH200 التي تعمل بنظام Superchip. وعلى الرغم من الزيادة الحادة في الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي، حافظت Lambda على توافر أحدث وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA بأقل الأسعار في الساعة في العالم. ويختار العملاء Lambda بسبب مدى سهولة الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA لإجراء التدريب والاستدلال الموزعين على نطاق واسع. فمن أكثر الأدوات المفيدة لأعباء العمل هذه، خاصةً عندما تتضمن وحدات معالجة رسومات متعددة وعُقدًا متعددة، هي Ray، وهي إطار عمل مفتوح المصدر أنشأته Anyscale.

صرح الدكتور Ion Stoica، الشريك المؤسس لدى Anyscale ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي فيها قائلاً: "لقد جعل تسارع وتيرة الابتكار وتزايد عبء العمل في مجال الذكاء الاصطناعي فجأة قانون مور من الأشياء التي عفا عليها الزمن". "وتلبي Lambda حاجة السوق الماسة إلى بنية أساسية للخدمات السحابية يسهل الوصول إليها وميسورة التكلفة وعالية الأداء ومصممة خصوصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. وتعمل شراكتنا المستمرة مع Lambda على توسيع نطاق خيارات العملاء وتمهيد الطريق لأفضل قيمة مقابل الأداء في مجال الذكاء الاصطناعي."

نبذة عن Lambda

تأسست Lambda في عام 2012 عن طريق مهندسي الذكاء الاصطناعي الذين نشروا أبحاثًا في أفضل مؤتمرات التعلم الآلي في العالم. ونستهدف أن نصبح منصة حوسبة الذكاء الاصطناعي رقم 1 التي تخدم المطورين عبر دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي بأكملها. ونُمكّن مهندسي الذكاء الاصطناعي من بناء منتجات الذكاء الاصطناعي واختبارها ونشرها على نطاق واسع بسهولة وأمان وتكلفة ميسورة. وتتراوح مجموعة منتجاتنا من أجهزة وحدة معالجة الرسومات الداخلية إلى وحدات معالجة الرسومات المستضافة في السحابة. وتتمثل مهمة Lambda في تهيئة عالم يكون فيه الوصول إلى الحوسبة سهلاً ومتاحًا في كل مكان مثل الكهرباء.

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