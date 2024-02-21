Lambda تجمع 320 مليون دولار أمريكي لبناء خدمات سحابية لوحدة معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lambda، وهي شركة الخدمات السحابية لوحدة معالجة الرسومات التي أسسها مهندسو الذكاء الاصطناعي والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات من NVIDIA، أنها جمعت 320 مليون دولار أمريكي من السلسلة C بقيادة US Innovative Technology التي تتبع Thomas Tull بمشاركة مستثمرين جدد مثل B Capital وSK Telecom وصناديق وحسابات تنصح بها شركة T. Rowe Price Associates, Inc. ومستثمرين حاليين مثل Crescent Cove وMercato Partners و1517 Fund وBloomberg Beta وGradient Ventures من بين مستثمرين آخرين. وستستخدم الشركة هذا التمويل الجديد للأسهم لتوسيع نطاق أعمال خدماتها السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عروض خدمات Lambda السحابية الشهيرة حسب الطلب والحجز.
تتمتع Lambda، التي تأسست في عام 2012، بخبرة تزيد على عقد من الزمان في بناء البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وقد جمعت أكثر من 100000 اشتراك من العملاء على خدمات Lambda السحابية. ولأنها من أوائل مزودي وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 Tensor Core، يختارها مطورو الذكاء الاصطناعي Lambda للحصول على أسرع وصول إلى أحدث البنى الأساسية للتدريب والضبط الدقيق والاستدلال على الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة ونماذج الأساس.
تخدم أجهزة Lambda وأعمال خدماتها السحابية الخاصة أكثر من 5000 عميل في مجالات التصنيع والرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية والحكومة الأمريكية. وحصلت الخدمات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي من Lambda على اعتماد الشركات والمؤسسات البحثية الرائدة في العالم بما في ذلك Anyscale وRakuten ومعهد الذكاء الاصطناعي The AI Institute والعديد من المؤسسات التي تزيد قيمتها السوقية على تريليون دولار.
صرح Stephen Balaban، الرئيس التنفيذي لشركة Lambda والشريك المؤسس لها، قائلاً: "يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة هيكلة العلوم والتجارة والصناعة بشكل أساسي. وعلى مدى السنوات العشر القادمة، سيُعزَّز كل مسعى إنساني من خلال دمج نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي". "وسيتطلب طرح هذا الذكاء الاصطناعي الكثير من وحدات معالجة الرسومات. ويدعم هذا التمويل الأخير مهمتنا لكي نجعل حوسبة وحدات معالجة الرسومات منتشرة في كل مكان مثل الكهرباء."
صرح Thomas Tull، رئيس مجلس إدارة USIT قائلاً: "الاستثمار في بنية أساسية قوية لتشغيل التكنولوجيا المتطورة ونشرها ضروري لضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة عالميًا في مجال تقدم الذكاء الاصطناعي". "وتقدم Lambda، الرائدة منذ فترة طويلة في مجال التعلم العميق، مجموعة لا مثيل لها من الأجهزة والبنى الأساسية للخدمات السحابية إلى جانب البرامج والأدوات المتصلة التي تمكّن مطوري الذكاء الاصطناعي من البناء بكفاءة وسرعة. ونحن نعتقد أن منصة Lambda ستكون الأساس لمزودي الخدمات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي الرئيسين في المستقبل."
المضي قدمًا بالذكاء الاصطناعي
منذ إعلان الشركة الأخير عن تمويلها في مارس عام 2023، أصبحت Lambda واحدة من أوائل الخدمات السحابية العامة التي تنشر وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 وأنظمة GH200 التي تعمل بنظام Superchip. وعلى الرغم من الزيادة الحادة في الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي، حافظت Lambda على توافر أحدث وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA بأقل الأسعار في الساعة في العالم. ويختار العملاء Lambda بسبب مدى سهولة الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA لإجراء التدريب والاستدلال الموزعين على نطاق واسع. فمن أكثر الأدوات المفيدة لأعباء العمل هذه، خاصةً عندما تتضمن وحدات معالجة رسومات متعددة وعُقدًا متعددة، هي Ray، وهي إطار عمل مفتوح المصدر أنشأته Anyscale.
صرح الدكتور Ion Stoica، الشريك المؤسس لدى Anyscale ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي فيها قائلاً: "لقد جعل تسارع وتيرة الابتكار وتزايد عبء العمل في مجال الذكاء الاصطناعي فجأة قانون مور من الأشياء التي عفا عليها الزمن". "وتلبي Lambda حاجة السوق الماسة إلى بنية أساسية للخدمات السحابية يسهل الوصول إليها وميسورة التكلفة وعالية الأداء ومصممة خصوصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. وتعمل شراكتنا المستمرة مع Lambda على توسيع نطاق خيارات العملاء وتمهيد الطريق لأفضل قيمة مقابل الأداء في مجال الذكاء الاصطناعي."
نبذة عن Lambda
تأسست Lambda في عام 2012 عن طريق مهندسي الذكاء الاصطناعي الذين نشروا أبحاثًا في أفضل مؤتمرات التعلم الآلي في العالم. ونستهدف أن نصبح منصة حوسبة الذكاء الاصطناعي رقم 1 التي تخدم المطورين عبر دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي بأكملها. ونُمكّن مهندسي الذكاء الاصطناعي من بناء منتجات الذكاء الاصطناعي واختبارها ونشرها على نطاق واسع بسهولة وأمان وتكلفة ميسورة. وتتراوح مجموعة منتجاتنا من أجهزة وحدة معالجة الرسومات الداخلية إلى وحدات معالجة الرسومات المستضافة في السحابة. وتتمثل مهمة Lambda في تهيئة عالم يكون فيه الوصول إلى الحوسبة سهلاً ومتاحًا في كل مكان مثل الكهرباء.
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