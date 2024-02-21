Mavenir تعلن عن تقديم أحدث أجهزة راديو Openbeamtm لضبط وتيرة الصناعة من أجل شبكات الجيل القادم المستدامة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Mavenir، مزود برمجيات الشبكة الذي يبني مستقبل الشبكات مع حلول السحابة الأصلية التي تعمل على أي سحابة، اليوم عن توسع كبير في مجموعة راديو OpenBeamTM مع إطلاق ثلاث منصات جديدة من الجيل التالي تقدم قدرات متقدمة عبر سيناريوهات متنوعة. سيؤدي هذا التحسين الرئيسي لمجموعة حلول OpenBeam إلى تسريع نشر أجهزة الراديو المتوافقة مع 3GPP وO-RAN، مع التركيز على كفاءة الطاقة وهندستها لدعم وظائف ULPI (تحسين أداء الوصلة الصاعدة) لوحدات الهوائي النشطة (AAUs)، بالإضافة إلى مواصفات O-RAN 7.2b الحالية.
توفر منصة الراديو OpenBeam الموسعة من Mavenir اتساعًا وعمقًا لا مثيل لهما من الحلول التي تدعم الذكاء الاصطناعي كما أنها "محافظة على البيئة في تصميمها"، وتشمل:
وحدات AAU mMIMO ذات النطاق العريض : الجيل القادم من وحدة MIMO AAU الضخمة 64TRX من Mavenir مع نطاق ترددي فوري يصل إلى 600 ميجاهرتز لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) مع إمكانية الوصول إلى نطاقات واسعة الطيف. يؤدي ذلك إلى خفض عدد وحدات الهوائي النشطة اللازمة للنشر إلى النصف وبالتالي تبسيط عمليات الشبكة وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.
وحدات RRU ذات النطاق العريض ومتعددة النطاق : مجموعة Mavenir الكاملة من وحدات الراديو عن بعد (RRUs) التي تدعم نطاقات متعددة مع مضخمات طاقة واسعة النطاق - توفر طاقة خرج تصل إلى 480 واط وحل ثلاثي النطاق متوسط النطاق، بالإضافة إلى حل ثلاثي النطاق منخفض النطاق المتوفر بالفعل كجزء من مجموعة OpenBeam. تسمح بنية الراديو واسعة النطاق للمشغلين بمشاركة الطاقة ديناميكيًا بين النطاقات، مما يوفر تحسينًا عامًا في كفاءة الطاقة.
الجيل التالي من وحدات 32TRX mMIMO AAUs : الجيل الجديد من وحدات الهوائي النشط 32TRX (AAUs) من Mavenir المدعومة بمنصة Qualcomm® QRU100 5G RAN لتعزيز الأداء وكفاءة الطاقة والميزات لعمليات نشر MIMO واسعة النطاق.
بالإضافة إلى مواصفات O-RAN 7.2b الحالية، تم تصميم حلول AAU من Mavenir أيضًا لدعم ULPI (تحسين أداء الوصلة الصاعدة) مما يسمح لمشغلي الشبكات بتحسين أداء الوصلة الصاعدة، وتقليل زمن الوصول، وتقليل عرض النطاق الترددي الأمامي، خاصة في المناطق الحضرية حيث يكون الطلب على الشبكة مرتفعًا.
حظيت ابتكارات Mavenir وقيادتها في حلول راديو OpenBeam بالاعتراف من قِبل شركة الاستخبارات العالمية ABI Research، التي صنّفت Mavenir كقائد عام وأكبر مبتكر في تقريرها الأخير لمقارنة بائعي شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (نوفمبر 2023 ). وأشاد التقرير بشركة Mavenir لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات اللاسلكية التي تشمل Micro وMacro وMillimeter Wave وmMIMO.
قال Job Benson، نائب الرئيس الأول، والمدير العام، في وحدة أعمال الراديو في Mavenir: "في عمليات النشر المباشر في جميع أنحاء العالم، تُظهر مجموعة OpenBeam الخاصة بنا قيمتها كعامل تمكين مقنع للنمو للمشغلين، وتوفر حلول الراديو مع خفة الحركة وكفاءة التكلفة والذكاء لتلبية متطلبات الشبكة الحرجة اليوم، ومنصة ابتكار قوية مع تطور الشبكات وتوسعها. تتابع Mavenir برنامجًا نشطًا للتطوير لتعزيز ميزات وقدرات منصات OpenBeam التي تضع المعايير باستمرار، مما يوفر لمقدمي خدمات الاتصالات أفضل الحلول لاحتياجات شبكة الوصول اللاسلكي الخاصة بها".
سيتم عرض مجموعة أجهزة الراديو الكاملة OpenBeamTM من Mavenir في المؤتمر العالمي للجوال القادم في برشلونة، في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، في القاعة 2، الجناح 2H60. لمزيد من المعلومات حول حضور Mavenir في المعرض، قم بزيارة
حول Mavenir
تبني Mavenir مستقبل الشبكات والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة، مع التركيز على رؤية شبكة آلية واحدة قائمة على البرمجيات تعمل على أي سحابة. بصفتها المزود الوحيد لبرمجيات الشبكات السحابية من البداية إلى النهاية، تركز Mavenir على تحويل الطريقة التي يتصل بها العالم، وتسريع تحويل شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مزودي خدمات الاتصالات والشركات في أكثر من 120 دولة، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم.
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