Mavenir تعلن عن تقديم أحدث أجهزة راديو Openbeamtm لضبط وتيرة الصناعة من أجل شبكات الجيل القادم المستدامة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Mavenir، مزود برمجيات الشبكة الذي يبني مستقبل الشبكات مع حلول السحابة الأصلية التي تعمل على أي سحابة، اليوم عن توسع كبير في مجموعة راديو OpenBeam‏TM مع إطلاق ثلاث منصات جديدة من الجيل التالي تقدم قدرات متقدمة عبر سيناريوهات متنوعة. سيؤدي هذا التحسين الرئيسي لمجموعة حلول OpenBeam إلى تسريع نشر أجهزة الراديو المتوافقة مع 3GPP وO-RAN، مع التركيز على كفاءة الطاقة وهندستها لدعم وظائف ULPI (تحسين أداء الوصلة الصاعدة) لوحدات الهوائي النشطة (AAUs)، بالإضافة إلى مواصفات O-RAN 7.2b الحالية.

توفر منصة الراديو OpenBeam الموسعة من Mavenir اتساعًا وعمقًا لا مثيل لهما من الحلول التي تدعم الذكاء الاصطناعي كما أنها "محافظة على البيئة في تصميمها"، وتشمل:

وحدات AAU mMIMO ذات النطاق العريض : الجيل القادم من وحدة MIMO AAU الضخمة 64TRX من Mavenir مع نطاق ترددي فوري يصل إلى 600 ميجاهرتز لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) مع إمكانية الوصول إلى نطاقات واسعة الطيف. يؤدي ذلك إلى خفض عدد وحدات الهوائي النشطة اللازمة للنشر إلى النصف وبالتالي تبسيط عمليات الشبكة وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.

وحدات RRU ذات النطاق العريض ومتعددة النطاق : مجموعة Mavenir الكاملة من وحدات الراديو عن بعد (RRUs) التي تدعم نطاقات متعددة مع مضخمات طاقة واسعة النطاق - توفر طاقة خرج تصل إلى 480 واط وحل ثلاثي النطاق متوسط النطاق، بالإضافة إلى حل ثلاثي النطاق منخفض النطاق المتوفر بالفعل كجزء من مجموعة OpenBeam. تسمح بنية الراديو واسعة النطاق للمشغلين بمشاركة الطاقة ديناميكيًا بين النطاقات، مما يوفر تحسينًا عامًا في كفاءة الطاقة.

الجيل التالي من وحدات 32TRX mMIMO AAUs ‏: الجيل الجديد من وحدات الهوائي النشط 32TRX (AAUs) من Mavenir المدعومة بمنصة Qualcomm® QRU100 5G RAN لتعزيز الأداء وكفاءة الطاقة والميزات لعمليات نشر MIMO واسعة النطاق.

بالإضافة إلى مواصفات O-RAN 7.2b الحالية، تم تصميم حلول AAU من Mavenir أيضًا لدعم ULPI (تحسين أداء الوصلة الصاعدة) مما يسمح لمشغلي الشبكات بتحسين أداء الوصلة الصاعدة، وتقليل زمن الوصول، وتقليل عرض النطاق الترددي الأمامي، خاصة في المناطق الحضرية حيث يكون الطلب على الشبكة مرتفعًا.

حظيت ابتكارات Mavenir وقيادتها في حلول راديو OpenBeam بالاعتراف من قِبل شركة الاستخبارات العالمية ABI Research، التي صنّفت Mavenir كقائد عام وأكبر مبتكر في تقريرها الأخير لمقارنة بائعي شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (نوفمبر 2023 ). وأشاد التقرير بشركة Mavenir لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات اللاسلكية التي تشمل Micro وMacro وMillimeter Wave وmMIMO.

قال Job Benson، نائب الرئيس الأول، والمدير العام، في وحدة أعمال الراديو في Mavenir: "في عمليات النشر المباشر في جميع أنحاء العالم، تُظهر مجموعة OpenBeam الخاصة بنا قيمتها كعامل تمكين مقنع للنمو للمشغلين، وتوفر حلول الراديو مع خفة الحركة وكفاءة التكلفة والذكاء لتلبية متطلبات الشبكة الحرجة اليوم، ومنصة ابتكار قوية مع تطور الشبكات وتوسعها. تتابع Mavenir برنامجًا نشطًا للتطوير لتعزيز ميزات وقدرات منصات OpenBeam التي تضع المعايير باستمرار، مما يوفر لمقدمي خدمات الاتصالات أفضل الحلول لاحتياجات شبكة الوصول اللاسلكي الخاصة بها".

سيتم عرض مجموعة أجهزة الراديو الكاملة OpenBeam‏TM من Mavenir في المؤتمر العالمي للجوال القادم في برشلونة، في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، في القاعة 2، الجناح 2H60. لمزيد من المعلومات حول حضور Mavenir في المعرض، قم بزيارة

حول Mavenir

تبني Mavenir مستقبل الشبكات والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة، مع التركيز على رؤية شبكة آلية واحدة قائمة على البرمجيات تعمل على أي سحابة. بصفتها المزود الوحيد لبرمجيات الشبكات السحابية من البداية إلى النهاية، تركز Mavenir على تحويل الطريقة التي يتصل بها العالم، وتسريع تحويل شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مزودي خدمات الاتصالات والشركات في أكثر من 120 دولة، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة

Qualcomm هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

المنتجات التي تحمل علامة Qualcomm التجارية هي منتجات شركة Qualcomm Technologies و/أو الشركات التابعة لها.

إن نص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.