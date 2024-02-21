SCYTHE تكشف عن الإصدار 4.2 لمنصتها المميزة +BAS

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم SCYTHE، الرائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة، عن إطلاق الإصدار 4.2 من نظام المحاكاة المضادة المميز لديها، +BAS. ويقدم هذا الإصدار الأخير إمكانات جديدة قوية مصممة لتعزيز عمليات الأمن السيبراني بشكل كبير وتبسيط عمليات التكامل وتوفير رؤى شاملة حول نقاط ضعف النظام وآليات دفاعه.
التحسينات الرئيسية في SCYTHE 4.2 :
اختبارات السلامة السيبرانية للأجهزة الطرفية: يقدم الإصدار اختبارات السلامة السيبرانية للأجهزة الطرفية المستندة إلى أدلة التنفيذ التقني للأمان (STIGS) لوكالة نظم المعلومات الدفاعية (DISA) / المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، ما يمكّن المؤسسات من ضمان التزام أجهزتها الطرفية بأفضل ممارسات الأمان في القطاع. وتساعد هذه القدرة الأساسية على تحديد الثغرات الأمنية المحتملة والتخفيف من حدتها من أجل التقليل من مخاطر أمان الأجهزة الطرفية. وستوفر أيضًا هذه الاختبارات للفرق دليلاً فوريًا للوضع الأمني للجهاز الطرفي.
تنفيذ تدريجي لحملة الأمر تلو الآخر: يقدم SCYTHE 4.2 نهجًا مبتكرًا لتنفيذ الحملات، وهذا يتيح للفرق تنفيذ الاختبارات بشكل تدريجي، أمرًا تلو الآخر. وصُمم هذا التحديث المهم خصوصًا لأعمال تطوير هندسة الكشف وتنسيق اختبار الفريق المزدوج، ما يسمح بالتحكم الدقيق والتعديلات الفورية لإستراتيجيات الأمن السيبراني. نموذج التقييمات المزدوجة: نموذج التقييم المزدوج هو إضافة جديدة للمنصة تهدف إلى قيادة عملية الفريق المزدوج وتوثيق أنشطة التمرين وتحليلها وتقديم رؤى قيمة حول فعالية التدابير الأمنية. ويمكّن الفرق من تتبع نتائج كل أمر من الكشف إلى التسجيل أو التنبيه أو الحظر أو عدم الإدارة (والمخاطر) من أجل توفير إمكانات محسّنة لإعداد التقارير ورؤية شاملة لوضع الأمن السيبراني للمؤسسة. إطار عمل التكامل من دون تعليمات برمجية: يشكل إطار عمل التكامل الجديد قدرة رائدة لمنصة +BAS، ويوفر للفرق حلاً سهلاً من دون تعليمات برمجية لدمج SCYTHE مع أي أداة. وتضمن هذه القدرة على التكامل ذات الانتشار الواسع أن تتمكن المؤسسات من ربط (وتحديد سلوك التكامل) مجموعة أدواتها الأمنية بالكامل من دون عناء، ما يعزز بيئة الأمن الإلكتروني المتماسكة وسريعة الاستجابة. مكتبة تهديدات موسعة ذات تصنيفات: تواصل SCYTHE تطوير مكتبة التهديدات الجاهزة سابقًا من خلال إضافة تهديدات الأجهزة الطرفية وتهديدات سحابية جديدة. وتضمن هذه الإضافات حصول الفرق على أحدث سيناريوهات التهديدات الحالية والناشئة، ما يتيح الاستعداد والدفاع بشكل أفضل ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، ولتحقيق أقصى استفادة من المحتوى، يتم تصنيف التهديدات حسب المجال والنوع وغير ذلك حتى تتمكن الفرق من التركيز على ما يهمها أكثر. تحسينات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء: يتضمن الإصدار أيضًا تحسينات كبيرة على روبوت SCYTHE للدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Cl0ppy، مع الإصدار 2 من إصداره التجريبي. وتركز هذه التحسينات على تحسين الأداء والقدرات المتقدمة لمساعدة الفرق في عمليات الأمن السيبراني. وهذه القدرة متاحة للعملاء الحاليين أو العملاء المحتملين من خلال طلب الاشتراك في الإصدار التجريبي مع هدف الإصدار العام في أواخر ربيع 2024. تثبيت مبسط عبر الحاويات: من خلال إدراك أهمية سهولة النشر، بسطت SCYTHE عملية التثبيت لإصدارها المحلي من خلال نهج قائم على الحاويات. ويسهّل هذا التحسين عملية الإعداد والنشر بشكل أسرع، وهذا يسمح للفرق بدمج +BAS في بنيتهم الأساسية الأمنية سريعًا. ويوفر حل SCYTHE المُضمن في حاويات عزلاً أمنيًا واستخدامًا محدودًا للموارد وقابلية للنقل وعمليات نشر أسهل تجعله حل +BAS المثالي.
ثورة في تكامل الأمن السيبراني ومحاكاته
صرح Marc Brown، نائب رئيس قسم المنتجات في SCYTHE، قائلاً: "يمثل SCYTHE 4.2 قفزة كبيرة إلى الأمام في التزامنا بتوفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة لفرق متعددة، الحمراء والزرقاء والمزدوجة وفرق تكنولوجيا المعلومات، التي تحتاج إلى منصة فعالة وسهلة الاستخدام". "ومن خلال هذه الإمكانات الجديدة، نضع معيارًا جديدًا للتكامل ورؤية المحاكاة المضادة واستعداد الأمن السيبراني، ما يضمن تجهيز عملائنا لمواجهة التحديات المتطورة في العصر الرقمي بشكل مباشر."
لمزيد من المعلومات حول عروض خدمات SCYTHE، يُرجى زيارة منصة SCYTHE .
نبذة عن SCYTHE
تمثل SCYTHE نقلة نوعية في إدارة مخاطر الأمن السيبراني؛ حيث إنها تمكّن المؤسسات من الهجوم والكشف والاستجابة بكفاءة. وتتيح منصة SCYTHE إمكانية التعاون بين الفرق الحمراء والزرقاء والمزدوجة لبناء الحملات المضادة في العالم الحقيقي ومحاكاتها. وتضمن خيارات النشر المزدوج المبتكرة والميزات الشاملة التي توفرها SCYTHE نهجًا استباقيًا للأمن السيبراني. يقع مقر SCYTHE الرئيسي في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، وتُمول تمويلاً خاصًا من شركاء متميزين يكرسون جهودهم لتشكيل مشهد أكثر مرونة للأمن الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو تواصل مع SCYTHE على Twitter scythe_io@ .
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