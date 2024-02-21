SCYTHE تكشف عن الإصدار 4.2 لمنصتها المميزة +BAS

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم SCYTHE، الرائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة، عن إطلاق الإصدار 4.2 من نظام المحاكاة المضادة المميز لديها، +BAS. ويقدم هذا الإصدار الأخير إمكانات جديدة قوية مصممة لتعزيز عمليات الأمن السيبراني بشكل كبير وتبسيط عمليات التكامل وتوفير رؤى شاملة حول نقاط ضعف النظام وآليات دفاعه.

التحسينات الرئيسية في SCYTHE 4.2 :

اختبارات السلامة السيبرانية للأجهزة الطرفية: يقدم الإصدار اختبارات السلامة السيبرانية للأجهزة الطرفية المستندة إلى أدلة التنفيذ التقني للأمان (STIGS) لوكالة نظم المعلومات الدفاعية (DISA) / المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، ما يمكّن المؤسسات من ضمان التزام أجهزتها الطرفية بأفضل ممارسات الأمان في القطاع. وتساعد هذه القدرة الأساسية على تحديد الثغرات الأمنية المحتملة والتخفيف من حدتها من أجل التقليل من مخاطر أمان الأجهزة الطرفية. وستوفر أيضًا هذه الاختبارات للفرق دليلاً فوريًا للوضع الأمني للجهاز الطرفي.



تنفيذ تدريجي لحملة الأمر تلو الآخر: يقدم SCYTHE 4.2 نهجًا مبتكرًا لتنفيذ الحملات، وهذا يتيح للفرق تنفيذ الاختبارات بشكل تدريجي، أمرًا تلو الآخر. وصُمم هذا التحديث المهم خصوصًا لأعمال تطوير هندسة الكشف وتنسيق اختبار الفريق المزدوج، ما يسمح بالتحكم الدقيق والتعديلات الفورية لإستراتيجيات الأمن السيبراني.

نموذج التقييمات المزدوجة: نموذج التقييم المزدوج هو إضافة جديدة للمنصة تهدف إلى قيادة عملية الفريق المزدوج وتوثيق أنشطة التمرين وتحليلها وتقديم رؤى قيمة حول فعالية التدابير الأمنية. ويمكّن الفرق من تتبع نتائج كل أمر من الكشف إلى التسجيل أو التنبيه أو الحظر أو عدم الإدارة (والمخاطر) من أجل توفير إمكانات محسّنة لإعداد التقارير ورؤية شاملة لوضع الأمن السيبراني للمؤسسة.

إطار عمل التكامل من دون تعليمات برمجية: يشكل إطار عمل التكامل الجديد قدرة رائدة لمنصة +BAS، ويوفر للفرق حلاً سهلاً من دون تعليمات برمجية لدمج SCYTHE مع أي أداة. وتضمن هذه القدرة على التكامل ذات الانتشار الواسع أن تتمكن المؤسسات من ربط (وتحديد سلوك التكامل) مجموعة أدواتها الأمنية بالكامل من دون عناء، ما يعزز بيئة الأمن الإلكتروني المتماسكة وسريعة الاستجابة.

مكتبة تهديدات موسعة ذات تصنيفات: تواصل SCYTHE تطوير مكتبة التهديدات الجاهزة سابقًا من خلال إضافة تهديدات الأجهزة الطرفية وتهديدات سحابية جديدة. وتضمن هذه الإضافات حصول الفرق على أحدث سيناريوهات التهديدات الحالية والناشئة، ما يتيح الاستعداد والدفاع بشكل أفضل ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، ولتحقيق أقصى استفادة من المحتوى، يتم تصنيف التهديدات حسب المجال والنوع وغير ذلك حتى تتمكن الفرق من التركيز على ما يهمها أكثر.

تحسينات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء: يتضمن الإصدار أيضًا تحسينات كبيرة على روبوت SCYTHE للدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Cl0ppy، مع الإصدار 2 من إصداره التجريبي. وتركز هذه التحسينات على تحسين الأداء والقدرات المتقدمة لمساعدة الفرق في عمليات الأمن السيبراني. وهذه القدرة متاحة للعملاء الحاليين أو العملاء المحتملين من خلال طلب الاشتراك في الإصدار التجريبي مع هدف الإصدار العام في أواخر ربيع 2024. تثبيت مبسط عبر الحاويات: من خلال إدراك أهمية سهولة النشر، بسطت SCYTHE عملية التثبيت لإصدارها المحلي من خلال نهج قائم على الحاويات. ويسهّل هذا التحسين عملية الإعداد والنشر بشكل أسرع، وهذا يسمح للفرق بدمج +BAS في بنيتهم الأساسية الأمنية سريعًا. ويوفر حل SCYTHE المُضمن في حاويات عزلاً أمنيًا واستخدامًا محدودًا للموارد وقابلية للنقل وعمليات نشر أسهل تجعله حل +BAS المثالي.

ثورة في تكامل الأمن السيبراني ومحاكاته

صرح Marc Brown، نائب رئيس قسم المنتجات في SCYTHE، قائلاً: "يمثل SCYTHE 4.2 قفزة كبيرة إلى الأمام في التزامنا بتوفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة لفرق متعددة، الحمراء والزرقاء والمزدوجة وفرق تكنولوجيا المعلومات، التي تحتاج إلى منصة فعالة وسهلة الاستخدام". "ومن خلال هذه الإمكانات الجديدة، نضع معيارًا جديدًا للتكامل ورؤية المحاكاة المضادة واستعداد الأمن السيبراني، ما يضمن تجهيز عملائنا لمواجهة التحديات المتطورة في العصر الرقمي بشكل مباشر."

لمزيد من المعلومات حول عروض خدمات SCYTHE، يُرجى زيارة منصة SCYTHE .

نبذة عن SCYTHE

تمثل SCYTHE نقلة نوعية في إدارة مخاطر الأمن السيبراني؛ حيث إنها تمكّن المؤسسات من الهجوم والكشف والاستجابة بكفاءة. وتتيح منصة SCYTHE إمكانية التعاون بين الفرق الحمراء والزرقاء والمزدوجة لبناء الحملات المضادة في العالم الحقيقي ومحاكاتها. وتضمن خيارات النشر المزدوج المبتكرة والميزات الشاملة التي توفرها SCYTHE نهجًا استباقيًا للأمن السيبراني. يقع مقر SCYTHE الرئيسي في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، وتُمول تمويلاً خاصًا من شركاء متميزين يكرسون جهودهم لتشكيل مشهد أكثر مرونة للأمن الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو تواصل مع SCYTHE على Twitter ‏scythe_io@ .

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