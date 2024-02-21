NPE2024 سيكون أكبر تجمع لشركات البلاستيك الحيوي في الأمريكتين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعزز رابطة صناعة البلاستيك (PLASTICS) النمو المستمر لصناعة البلاستيك الحيوي في معرضها التجاري القادم، NPE: The Plastics Show . ومع وجود أكثر من 45 عارضًا متخصصًا في مجال البلاستيك الحيوي في أرض المعرض، يُتوقع أن يكون NPE2024 أكبر تجمع لشركات البلاستيك الحيوي في الأمريكتين. سيُقام NPE2024 في الفترة

ستعرض شركات مثل NatureWorks، وLG Chem، وEvonik، وLyondellBasell وغيرها أحدث تطوراتها في البوليمرات البلاستيكية الحيوية والمواد المضافة على مساحة أكثر من 47000 قدم مربعة من المعارض. وسوف يستكشف الحاضرون أحدث المواد والتقنيات والعمليات التي تقدم حلول استدامة مبتكرة تؤسس اقتصادًا أكثر حفاظًا على البيئة في البلاستيك في حين يستمعون أيضًا إلى كوكبة متنوعة من خبراء الاستدامة والمورِّدين والمُصنِّعين في مرحلة الاستدامة الجديدة كليًا وفي اثنتين من مناطق إعادة التدوير والاستدامة .

سيوفر NPE2024 نظرة مباشرة على الطريقة التي يدفع بها تصنيع البلاستيك المستدام في اتجاه تقديم القيمة للمجتمع والبيئة والصناعة. يقول Patrick Krieger، نائب رئيس قسم الاستدامة لدى PLASTICS "نأمل أن يحظى المسجلون بالإلهام للحد من النفايات البلاستيكية وهم يستكشفون أحدث ما تم التوصل إليه في حلول الأسواق النهائية الجديدة، والمواد البلاستيكية الحيوية، وخفة الوزن، والتداول، والكثير غير ذلك". ويستطرد Krieger قائلاً "سوف يسلط مركز الاستدامة الأول على الإطلاق لدينا الضوء على القادة في مجال الاستدامة وسيتضمن عروضًا موجهة نحو العمل في مجالات مثل، المواد الأولية المتجددة، والتجميع، والفرز، والتصنيع الموفر للطاقة، والمزيد، ولن ترغب في تفويتها".

بالإضافة إلى ذلك، ستصدر شركة PLASTICS، المخصصة لمورِّدي المواد البلاستيكية ومعالجيها ومورّدي معداتها، وللعلامات التجارية المهتمة بالاستثمار في صناعة البلاستيك الحيوي، تقرير مراقبة سوق البلاستيك الحيوي لعام 2024 في 8 مايو خلال فعاليات NPE. سيعرض التقرير بيانات السوق الحالية بالمقارنة مع تقرير 2018 لإظهار أرقام نمو السوق وآثار السياسات وتصورات المستهلكين التي تؤثر في أعمال البلاستيك الحيوي اليوم.

يقول الأستاذ الدكتور Perc Pineda، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى PLASTICS "نأمل أن نحصل من خلال هذا التقرير على فهم أفضل لتصورات المستهلكين عن منتجات البلاستيك الحيوي وقيمتها المستدامة ووظائفها في مختلف قطاعات صناعتنا."

للحصول على مزيد من المعلومات عن NPE2024 وكيفية التسجيل، تفضل بزيارة npe .

رابطة صناعة البلاستيك (PLASTICS) هي المنظمة الوحيدة التي تدعم سلسلة توريد المواد البلاستيكية بأكملها، بما في ذلك مورِّدو المعدات ومورِّدو المواد والمعالجون والقائمون بإعادة التدوير، وهو ما يمثل أكثر من مليون عامل في صناعتنا التي تبلغ قيمتها 548 مليار دولار بالولايات المتحدة. تعمل شركة PLASTICS على تطوير أولويات أعضائنا الذين يكرسون جهودهم للاستثمار في التقنيات التي تُحسِّن القدرات والتقدمات التي يتم إحرازها في إعادة التدوير والاستدامة وتوفير المنتجات الأساسية التي تسمح بحماية حياتنا وسلامتها. منذ عام 1937، تعمل شركة PLASTICS على أن يصبح أعضاؤها، في سابع أكبر مجال تصنيعي في الولايات المتحدة، أكثر قدرة على المنافسة عالميًا في حين يتم دعم التداول من خلال المبادرات التثقيفية والرؤى والفعاليات الرائدة في الصناعة، وفرص الاجتماع ودعم السياسات، بما في ذلك أكبر معرض تجاري للمواد البلاستيكية في الأمريكتين، NPE2024: The Plastics Show .

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