NPE2024 سيكون أكبر تجمع لشركات البلاستيك الحيوي في الأمريكتين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعزز رابطة صناعة البلاستيك (PLASTICS) النمو المستمر لصناعة البلاستيك الحيوي في معرضها التجاري القادم، NPE: The Plastics Show . ومع وجود أكثر من 45 عارضًا متخصصًا في مجال البلاستيك الحيوي في أرض المعرض، يُتوقع أن يكون NPE2024 أكبر تجمع لشركات البلاستيك الحيوي في الأمريكتين. سيُقام NPE2024 في الفترة من 6 إلى 10 مايو 2024 في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج ( Orange County Convention Center ) في أورلاندو، فلوريدا
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ستعرض شركات مثل NatureWorks، وLG Chem، وEvonik، وLyondellBasell وغيرها أحدث تطوراتها في البوليمرات البلاستيكية الحيوية والمواد المضافة على مساحة أكثر من 47000 قدم مربعة من المعارض. وسوف يستكشف الحاضرون أحدث المواد والتقنيات والعمليات التي تقدم حلول استدامة مبتكرة تؤسس اقتصادًا أكثر حفاظًا على البيئة في البلاستيك في حين يستمعون أيضًا إلى كوكبة متنوعة من خبراء الاستدامة والمورِّدين والمُصنِّعين في مرحلة الاستدامة الجديدة كليًا وفي اثنتين من مناطق إعادة التدوير والاستدامة .
سيوفر NPE2024 نظرة مباشرة على الطريقة التي يدفع بها تصنيع البلاستيك المستدام في اتجاه تقديم القيمة للمجتمع والبيئة والصناعة. يقول Patrick Krieger، نائب رئيس قسم الاستدامة لدى PLASTICS "نأمل أن يحظى المسجلون بالإلهام للحد من النفايات البلاستيكية وهم يستكشفون أحدث ما تم التوصل إليه في حلول الأسواق النهائية الجديدة، والمواد البلاستيكية الحيوية، وخفة الوزن، والتداول، والكثير غير ذلك". ويستطرد Krieger قائلاً "سوف يسلط مركز الاستدامة الأول على الإطلاق لدينا الضوء على القادة في مجال الاستدامة وسيتضمن عروضًا موجهة نحو العمل في مجالات مثل، المواد الأولية المتجددة، والتجميع، والفرز، والتصنيع الموفر للطاقة، والمزيد، ولن ترغب في تفويتها".
بالإضافة إلى ذلك، ستصدر شركة PLASTICS، المخصصة لمورِّدي المواد البلاستيكية ومعالجيها ومورّدي معداتها، وللعلامات التجارية المهتمة بالاستثمار في صناعة البلاستيك الحيوي، تقرير مراقبة سوق البلاستيك الحيوي لعام 2024 في 8 مايو خلال فعاليات NPE. سيعرض التقرير بيانات السوق الحالية بالمقارنة مع تقرير 2018 لإظهار أرقام نمو السوق وآثار السياسات وتصورات المستهلكين التي تؤثر في أعمال البلاستيك الحيوي اليوم.
يقول الأستاذ الدكتور Perc Pineda، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى PLASTICS "نأمل أن نحصل من خلال هذا التقرير على فهم أفضل لتصورات المستهلكين عن منتجات البلاستيك الحيوي وقيمتها المستدامة ووظائفها في مختلف قطاعات صناعتنا."
للحصول على مزيد من المعلومات عن NPE2024 وكيفية التسجيل، تفضل بزيارة npe .
رابطة صناعة البلاستيك (PLASTICS) هي المنظمة الوحيدة التي تدعم سلسلة توريد المواد البلاستيكية بأكملها، بما في ذلك مورِّدو المعدات ومورِّدو المواد والمعالجون والقائمون بإعادة التدوير، وهو ما يمثل أكثر من مليون عامل في صناعتنا التي تبلغ قيمتها 548 مليار دولار بالولايات المتحدة. تعمل شركة PLASTICS على تطوير أولويات أعضائنا الذين يكرسون جهودهم للاستثمار في التقنيات التي تُحسِّن القدرات والتقدمات التي يتم إحرازها في إعادة التدوير والاستدامة وتوفير المنتجات الأساسية التي تسمح بحماية حياتنا وسلامتها. منذ عام 1937، تعمل شركة PLASTICS على أن يصبح أعضاؤها، في سابع أكبر مجال تصنيعي في الولايات المتحدة، أكثر قدرة على المنافسة عالميًا في حين يتم دعم التداول من خلال المبادرات التثقيفية والرؤى والفعاليات الرائدة في الصناعة، وفرص الاجتماع ودعم السياسات، بما في ذلك أكبر معرض تجاري للمواد البلاستيكية في الأمريكتين، NPE2024: The Plastics Show .
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