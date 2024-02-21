شركة SHEIN تكشف النقاب عن مجموعة ربيع/صيف 2024 في عرض أزياء مباشر، بعنوان SHEIN Live: Front Row

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستكشف شركة SHEIN للبيع بالتجزئة العالمية المتخصصة في مجال الأزياء المعنية بأسلوب الحياة عن مجموعة ربيع/صيف 2024 في حلقة خاصة من تجربة البث المباشر التفاعلية التي تتيح خيار التسوق، بعنوان، "SHEIN Live: Front Row."، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 12 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (PT) يوم الأحد الموافق 25 من فبراير، والذي سيصحبك في رحلة تنغمس فيها في أحدث صيحات أزياء الربيع والصيف.

ستقدم البث المباشر لمدة ثلاث ساعات مضيفة SHEIN Renee Ariel ، بمشاركة الممثلة Teala Dunn ، ومقدمة بودكاست Over Comfort Jenicka Lopez ، وMian Twins البارعتين Azra وAisha. ويمكن مشاهدة عرض "SHEIN Live: Front Row" على Facebook وX وYouTube وInstagram عن طريق ‎@sheinofficial و‎@shein_us إذ سيجعل منصة العرض في متناول المشاهدين مباشرةً. لا تفوت تجربة التسوق الحصرية على تطبيق SHEIN، والتي تدفعك للانغماس في رحلة منقطعة النظير تتعرف فيها على أحدث صيحات الموضة.

تجمع مجموعة الربيع/الصيف، المستوحاة من الطقس الدافئ، بين المظهر العصري والأنيق في ست مجموعات: أناقة بدون عناء، وإجازة صيفية، وكلاسيكيات عصرية، وأناقة ببساطة، وأناقة مثالية، وأزياء الشارع. من الأنماط ذات اللون الواحد إلى الطبعات المبهجة، يلبي كل تصميم الأذواق المتنوعة، مع ضمان وجود أزياء تناسب الجميع.

صرح George Chiao، رئيس شركة SHEIN U.S.‎، قائلاً: "في ضوء نجاح حدث SHEIN Live: Front Row في الخريف الماضي، يسعدنا الكشف عن الفصل التالي في تجارب الأزياء الافتراضية المبتكرة". "يستمر عرض الربيع/الخريف كاحتفال تفاعلي بالأناقة التي تربط مجتمعنا النابض بالحياة فورًا بأحدث مجموعات SHEIN."

تدعو شركة SHEIN جمهورها إلى مشاركة إطلالاتهم من SHEIN Live: Front Row على منصات التواصل الاجتماعي عن طريق الإشارة إلى ‎@sheinofficial و‎@shein_us واستخدام الهاشتاج ‎#SpringintoSHEIN.

نبذة عن SHEIN

تعد SHEIN شركة عالمية للبيع بالتجزئة متخصصة في مجال الأزياء المعنية بأسلوب الحياة، إذ تقدم ملابس ومنتجات موسومة بعلامة SHEIN التجارية من شبكة عالمية للبائعين، وكلها بأسعار معقولة. هذا، وتلتزم شركة SHEIN، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، بتقديم أزياء عصرية للجميع، وتعزيز منهجية الإنتاج حسب الطلب الرائدة في الصناعة، بغية تمهيد الطريق لصناعة قوامها الذكاء فاتحة ذراعيها للمستقبل. للتعرف على المزيد عن SHEIN، تفضل بزيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.