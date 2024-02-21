شركة SHEIN تكشف النقاب عن مجموعة ربيع/صيف 2024 في عرض أزياء مباشر، بعنوان SHEIN Live: Front Row

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستكشف شركة SHEIN للبيع بالتجزئة العالمية المتخصصة في مجال الأزياء المعنية بأسلوب الحياة عن مجموعة ربيع/صيف 2024 في حلقة خاصة من تجربة البث المباشر التفاعلية التي تتيح خيار التسوق، بعنوان، "SHEIN Live: Front Row."، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 12 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (PT) يوم الأحد الموافق 25 من فبراير، والذي سيصحبك في رحلة تنغمس فيها في أحدث صيحات أزياء الربيع والصيف.
ستقدم البث المباشر لمدة ثلاث ساعات مضيفة SHEIN Renee Ariel ، بمشاركة الممثلة Teala Dunn ، ومقدمة بودكاست Over Comfort Jenicka Lopez ، وMian Twins البارعتين Azra وAisha. ويمكن مشاهدة عرض "SHEIN Live: Front Row" على Facebook وX وYouTube وInstagram عن طريق @sheinofficial و@shein_us إذ سيجعل منصة العرض في متناول المشاهدين مباشرةً. لا تفوت تجربة التسوق الحصرية على تطبيق SHEIN، والتي تدفعك للانغماس في رحلة منقطعة النظير تتعرف فيها على أحدث صيحات الموضة.
تجمع مجموعة الربيع/الصيف، المستوحاة من الطقس الدافئ، بين المظهر العصري والأنيق في ست مجموعات: أناقة بدون عناء، وإجازة صيفية، وكلاسيكيات عصرية، وأناقة ببساطة، وأناقة مثالية، وأزياء الشارع. من الأنماط ذات اللون الواحد إلى الطبعات المبهجة، يلبي كل تصميم الأذواق المتنوعة، مع ضمان وجود أزياء تناسب الجميع.
صرح George Chiao، رئيس شركة SHEIN U.S.، قائلاً: "في ضوء نجاح حدث SHEIN Live: Front Row في الخريف الماضي، يسعدنا الكشف عن الفصل التالي في تجارب الأزياء الافتراضية المبتكرة". "يستمر عرض الربيع/الخريف كاحتفال تفاعلي بالأناقة التي تربط مجتمعنا النابض بالحياة فورًا بأحدث مجموعات SHEIN."
تدعو شركة SHEIN جمهورها إلى مشاركة إطلالاتهم من SHEIN Live: Front Row على منصات التواصل الاجتماعي عن طريق الإشارة إلى @sheinofficial و@shein_us واستخدام الهاشتاج #SpringintoSHEIN.
نبذة عن SHEIN
تعد SHEIN شركة عالمية للبيع بالتجزئة متخصصة في مجال الأزياء المعنية بأسلوب الحياة، إذ تقدم ملابس ومنتجات موسومة بعلامة SHEIN التجارية من شبكة عالمية للبائعين، وكلها بأسعار معقولة. هذا، وتلتزم شركة SHEIN، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، بتقديم أزياء عصرية للجميع، وتعزيز منهجية الإنتاج حسب الطلب الرائدة في الصناعة، بغية تمهيد الطريق لصناعة قوامها الذكاء فاتحة ذراعيها للمستقبل. للتعرف على المزيد عن SHEIN، تفضل بزيارة .
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