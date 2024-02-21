Andersen Global توسَّع عملياتها في كندا من خلال إضافة شركة تقييم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Global توسيع نطاق ممارساتها العالمية في مجال التقييم من خلال اتفاقية تعاون مع شركة Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc.، إحدى الشركات الرائدة المتخصَّصة في عمليات التقييم التي تدير أعمالها في كندا.

تأسست شركة Fortin Gaignard في عام 2008، وهي شركة مستقلة متخصَّصة في تقييم الأعمال وخدمات المعاملات ودعم التقاضي. تعمل الشركة بشكل وثيق مع العديد من العملاء لتقديم خدمات تقييم متكاملة في مسائل التخطيط الضريبي والتخطيط لتعاقب الموظفين على المناصب، وعمليات الدمج والاستحواذ، والمسائل التنظيمية، وتعاقب الموظفين على المناصب الشركة، واتفاقيات المساهمين، وتخصيص أسعار الشراء، واختبار تناقص القيمة، والأصول غير الملموسة.

صرَّح Dany Brisson، المدير العام قائلاً: "نحن نصب كامل تركيزنا على التكيُّف مع سوق التقييم المتطور لضمان حصول عملائنا على أفضل الحلول في فئتها والمصمَّمة خصيصًا لتلبية جميع الاحتياجات". "يبرز هذا التعاون مع Andersen Global مدى التزامنا تجاه عملائنا، ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركات الأعضاء والمتعاونة مع Andersen Global بينما نواصل توسيع نطاق عملياتنا العالمية لتقديم خدمة سلسة."

"تشتهر شركة Fortin Gaignard بخبرتها العميقة في الصناعة وقدرتها على الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق"، حسبما صرَّح Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen. "أتوقع أن يعمل الفريق على تطوير وصلة ترابط وثيقة مع ممارسات التقييم لدينا في الولايات المتحدة، مما يضعنا في على مسار تحقيق المزيد من النمو."

Andersen Global هي مجموعة دولية تضم شركات أعضاء منفصلة ومستقلة قانونيًا تضم متخصصين في الضرائب والقانون حول العالم. تأسست Andersen Global عام 2013 من جانب شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، وتضم الآن أكثر من 15,000 متخصص في جميع أنحاء العالم وتتواجد في أكثر من 425 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.

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