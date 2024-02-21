Andersen Global توسَّع عملياتها في كندا من خلال إضافة شركة تقييم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Global توسيع نطاق ممارساتها العالمية في مجال التقييم من خلال اتفاقية تعاون مع شركة Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc.، إحدى الشركات الرائدة المتخصَّصة في عمليات التقييم التي تدير أعمالها في كندا.
تأسست شركة Fortin Gaignard في عام 2008، وهي شركة مستقلة متخصَّصة في تقييم الأعمال وخدمات المعاملات ودعم التقاضي. تعمل الشركة بشكل وثيق مع العديد من العملاء لتقديم خدمات تقييم متكاملة في مسائل التخطيط الضريبي والتخطيط لتعاقب الموظفين على المناصب، وعمليات الدمج والاستحواذ، والمسائل التنظيمية، وتعاقب الموظفين على المناصب الشركة، واتفاقيات المساهمين، وتخصيص أسعار الشراء، واختبار تناقص القيمة، والأصول غير الملموسة.
صرَّح Dany Brisson، المدير العام قائلاً: "نحن نصب كامل تركيزنا على التكيُّف مع سوق التقييم المتطور لضمان حصول عملائنا على أفضل الحلول في فئتها والمصمَّمة خصيصًا لتلبية جميع الاحتياجات". "يبرز هذا التعاون مع Andersen Global مدى التزامنا تجاه عملائنا، ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركات الأعضاء والمتعاونة مع Andersen Global بينما نواصل توسيع نطاق عملياتنا العالمية لتقديم خدمة سلسة."
"تشتهر شركة Fortin Gaignard بخبرتها العميقة في الصناعة وقدرتها على الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق"، حسبما صرَّح Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen. "أتوقع أن يعمل الفريق على تطوير وصلة ترابط وثيقة مع ممارسات التقييم لدينا في الولايات المتحدة، مما يضعنا في على مسار تحقيق المزيد من النمو."
Andersen Global هي مجموعة دولية تضم شركات أعضاء منفصلة ومستقلة قانونيًا تضم متخصصين في الضرائب والقانون حول العالم. تأسست Andersen Global عام 2013 من جانب شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، وتضم الآن أكثر من 15,000 متخصص في جميع أنحاء العالم وتتواجد في أكثر من 425 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.
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