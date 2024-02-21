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دراسة تحدد السلوكيات التي تقلل خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

2/21/2024 4:22:12 AM
(MENAFN- Al Watan) بينت دراسة جديدة أن اعتماد سلوكيات معينة تعكس نمط حياة صحي، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، بحسب شبكة "cnn" الإخبارية.
ومتلازمة القولون العصبي أو المتهيج، من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة التي تصيب الأمعاء والمعدة، ويُعرفان معا باسم "السبيل المعدي المعوي"، وفقا "مايو كلينك".
ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة " Gut " انخفض خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة تصل إلى 42 % لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين كانوا نشيطين بدنيا، وحصلوا على قسط كاف من النوم، واتبعوا نظاما غذائيا جيدا، وابتعدوا عن الكميات الكبيرة من الكحول وامتنعوا عن التدخين.
حيث توصل الباحثون في هونغ كونغ إلى العلاقة بين زيادة اعتماد سلوكيات صحية وزيادة الحماية من المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي.
وكان المشاركون الذين لديهم سلوكا صحيا واحد أقل عرضة للإصابة بأعراض القولون العصبي بنسبة 21 %، مقارنة بأولئك الذين لم يتبعوا أي سلوك صحي.
وفي حين أن أولئك الذين اتخذوا سلوكين صحيين كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض القولون العصبي بنسبة 36 %، فإن أولئك الذين قاموا بـ3 إلى 5 من السلوكيات الصحية كان لديهم خطر أقل بنسبة 42 %.
كما حدد الباحثون سلوكيات نمط الحياة الصحي، بأنها الحفاظ على مستوى عال من النشاط البدني القوي، وتناول نظام غذائي متوازن عالي الجودة يوميا، والحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلا، وعدم التدخين مطلقا، وعدم الإفراط في شرب الكحول.
وأعراض متلازمة القولون العصبي أو القولون المتهيج تشمل تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما، وتحتاج هذه المتلازمة لعلاج طويل المدى، لأنها تصنف من الحالات المرضية المزمنة.
فيما يؤثر هذا الاضطراب الشائع على 5 إلى 10 % من سكان العالم، أو ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقا للـcnn.
وكان عدد الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة 64268 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، لم يتم تشخيص إصابتهم سابقا بمتلازمة القولون العصبي، من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، (وهي قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق).
وبعد 12.6 عاما، تم الإبلاغ عن 961 حالة (1.5 بالمئة) من القولون العصبي بين المجموعة، وكان أولئك الذين لم يحافظوا على أي من السلوكيات الصحية أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاضطراب.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ في كلية نادي جوكي للصحة العامة والرعاية الأولية بجامعة هونغ كونغ فنسنت تشي هو تشونغ، "هذا يشير إلى أن تعديلات نمط الحياة لديها القدرة على أن تكون استراتيجية وقائية أولية فعالة لمرض القولون العصبي".
وأضاف: "تعد دراستنا واحدة من أولى الدراسات واسعة النطاق التي تؤكد أن مزيجا من سلوكيات نمط الحياة الصحي.. يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي".
وأوضح تشونغ إنه عند تحليل السلوكيات بشكل منفصل، وجد فريق الدراسة أن الحصول على قدر جيد من النوم كل ليلة كان الأكثر تأثيرا في الحد من خطر الإصابة بالقولون العصبي.

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