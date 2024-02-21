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أبرز فعاليات يوم التأسيس في مُدن و مناطق السعودية

2/21/2024 4:22:12 AM
(MENAFN- Al Watan) تُنظّم وزارة الثقافة خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري باقةً من الفعاليات الثقافية والتاريخية احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير في كل عام؛ لتُشارك في هذه المناسبة الوطنية التي تستحضر قصةً عظيمة لوطنٍ تأسّس قبل أكثر من ثلاثة قرون، وتُعيد للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام ١٧٢٧م وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيانٍ سياسي يَنعَمُ بالوحدة، والاستقرار، والازدهار.
وأعدّت الوزارة مجموعة من الفعاليات الثريّة في مختلف المجالات في عددٍ من مدن المملكة، ومن أبرزها فعالية "ليالي التأسيس" التي تأخذ الزائر في رحلةٍ عبر الزمن من خلال أمسية شعرية وغنائية تُقام يومي 21 و 22 فبراير على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، تجمع بين الشعر والغناء بحضور نخبة من الشعراء والفنانين؛ لتقديم أجمل القصائد والأغاني، التي أثّرت في وجدان الشعب السعودي عبر التاريخ.
وفي فعالية "سيمفونية البداية" التي تُقام خلال يومي 25 و26 فبراير على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، ستحتفي الوزارة بهذه المناسبة من خلال عرض أوركسترا موسيقي ممزوج بالآلات السعودية، في تجربة موسيقية تأخذ الزائر في رحلةٍ زمنية وطنية تُروَى من خلالها قصة تأسيس الدولة السعودية، ويُشارك في العرض نخبة من الشعراء السعوديين، والملحنين، والفرقة الوطنية للموسيقى.
وتُمثل فعالية "مسار التاريخ" رحلةً يستمتع فيها الزائر بعددٍ من المشاهد والمنحوتات التي تعكس القيم الراسخة للتأسيس من خلال مسارٍ يُعرَض فيه 19 مشهداً مُعبِّراً عن الخط الزمني لتاريخ الدولة السعودية منذ 1727م وحتى اليوم، مُكوَّنةً من ثلاث مناطق: الأولى هي منطقة "التجمع"، وتحتوي على جلسات واحة النخيل، ومنصة عرض فنون أداء التراث الثقافي المتنوعة، وخيمة الحنّاء، وأركان للمأكولات الخفيفة، ومنطقة "الرحلة"، ومنطقة "الاحتفال" التي تُتيح للزائر تجربة الانغماس في النسيج الغني لماضي المملكة، كما تحتوي الفعالية على مسرح الموسيقى، ومناطق تصوير متعددة، إضافةً لعرضٍ ختامي لطائرات بدون طيار (Drone) في اليوم الأول, على أن تنطلق الرحلة من طريق الملك فهد، في الجهة الشرقية المقابلة لمركز الملك عبدالله المالي "كافد".
وأما فعالية "قرية التأسيس" فستُقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير في 14 مدينة ومحافظة حول المملكة وهي: المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وعرعر، والدمام، ونجران، والباحة، وسكاكا، والأحساء، وأبها، والطائف، والقصيم، وجازان، وجدة؛ لتُحيي قصصاً من ماضي المملكة في تجارب غنية تحتفي بالموروث الثقافي، وتتكون من مسارٍ يعبّر عن الخط الزمني للماضي الممتد منذ 300 عام، ويحتضن عروضاً لأهم الحرف التقليدية بطريقة مبتكرة، وساحة الثقافة التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس، بالإضافة إلى منطقة خاصة بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية، ومنطقة للعائلة تتضمن تجارب ترفيهية كالألغاز والألعاب، ومنطقة الأطعمة التي تُقدم تجربة مذاق الأصالة السعودية, بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية في مختلف المجالات التراثية، والموروث اللفظي، والطهي، والفعاليات الرقمية لتمزج من خلال ذلك عراقة الماضي بالحياة المعاصرة.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم التأسيس الذي تحتفل فيه المملكة بذكرى يومٍ فريد في تاريخ السعوديين، والذي يُمثّل تأسيسَ الدولة السعودية، وما يعبر عنه من دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وبالارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة، وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار على مدى ثلاثة قرون.
ويمكن الحصول على تذاكر الفعاليات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني .

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