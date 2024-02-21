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النيابة تحذر من التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية

2/21/2024 4:22:11 AM
(MENAFN- Al Watan) حذرت النيابة العامة من المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية.
وقالت بأن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمس مئة ألف ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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