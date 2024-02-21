النيابة تحذر من التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية

النيابة تحذر من التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية
التاريخ
2/21/2024 4:22:11 AM
(MENAFN
- Al Watan) حذرت النيابة العامة من المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية.
وقالت بأن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمس مئة ألف ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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