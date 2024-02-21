القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

(MENAFN
- Al Watan) هنأ أمير دولة قطر،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ نائب أمير دولة قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
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