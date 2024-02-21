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القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

2/21/2024 4:22:11 AM
(MENAFN- Al Watan) هنأ أمير دولة قطر،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ نائب أمير دولة قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

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