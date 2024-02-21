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سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

2/21/2024 4:22:11 AM
(MENAFN- Al Watan) هنأ سلطان عمان، السُّلطان هيثم بن طارق، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة يوم التأسيس.
وأعرب السلطان عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ونماء ورخاء.

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