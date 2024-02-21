سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

(MENAFN
- Al Watan) هنأ سلطان عمان، السُّلطان هيثم بن طارق، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة يوم التأسيس.
وأعرب السلطان عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ونماء ورخاء.
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