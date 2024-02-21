فودافون تراهن على استمرار مبادرة توفير الوصول الرقمى منخفض التكلفة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تستهدف طرح سمارت فون مُصنع محليًا يدعم الجيل الرابع
قالت شركة فودافون مصر، إنها تبنت نهجا قائما على استخدام خبراتها التكنولوجيا فى أنشطة المسئولية المجتمعية عبر مبادرة توفير الوصول الرقمى منخفض التكلفة ودعم التحول فى عدد من القطاعات.
وأجرت فودافون خطة للتحول الرقمى فى القطاع الصحى فى مصر بعد دعم مشاريع التحول الرقمى لنحو 197 مستشفى تخدم أكثر من 5 ملايين وتستهدف زيادة عدد المنشآت الطبية المرقمنة إلى 439 منشآة لمضاعفة أعداد المستفيدين إلى 15 مليون.
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وذكرت الشركة فى تقرير الاستدامة السنوى عن العام 2023 أنها أسست شراكة خلال العام الماضى مع“توماتيكى”، مزود الأجهزة الذكية، وكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وتمتد هذه المبادرة على مساحة حقلية 9 أفدنة تعمل بالطاقة الشمسية ويتم ممارسة الأنشطة الزراعية بدعم من إنترنت الأشياء.
ويؤدى الإشراف والمراقبة على المحاصيل عن بعد لرصد المحاصيل والتربة، ورفع الإنتاجية وخفض التكاليف، وتقول الشركة إن تحسين كفاءة الشبكات هى أقوى آلية لتمكين المجتمع والمساعدة على التحول فيه.
وذكرت فودافون أنها خلال العامين الماضيين أجرت توسعات وتحديث للبنية التحتية للشبكات باستثمارات 24 مليار جنيه، ما أدى لمضاعفة السعة الاستيعابية للشبكة وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء فى 40% من الأماكن التى تتواجد بها الشبكة. ((فودافون مصر)) تصدر تقريرها الرقمى للاستدامة
وقالت إنها تؤمن بتساوى الحق فى الوصول الرقمى ولذلك عملت على زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية فى الشبكات بهدف زيادة التغطية للمناطق التى تعانى من نقص.
ودشنت 48 موقعا لتكنولوجيا الجيل الرابع فى مناطق مبادرة حياة كريمة، وزادت من مواقع التغطية على الطرق عبر إضافة 32 موقع فى العام الماضى، ما أدى لزيادة مواقع التغطية فى المناطق الريقية إلى 3858 موقعا.
وذكر التقرير، أنه تم ربط 714 قرية من خلال مبادرة حياة كريمة من خلال 980 موقع، وربط 100 مدرسة عامة بنظام تعليمي رقمى متكامل فى السنة المالية 2023 مما أدى إلى تحسين حياة أكثر من 350 ألف شخص حول المحافظات، ومن المخطط تغطية 123 موقعا ريفيا فى عام 2024.
وقالت شركة فودافون، إنها كانت بين أوائل الشركات التى طرحت هواتف محمولة داعم لتكنولوجيا الجيل الرابع، وأتاحت خطط للتقسيط حتى 24 شهر، وباعت خلال العام الماضى نحو 14 ألف جهاز منخفض التكلفة ليصل إلى إجمالى مبيعاتها منذ 2020 نحو 150 ألف جهاز.
وكشفت أنها تسعى لتوسيع قاعدة الأجهزة الداعمة لتكنولوجيا الجيل الرابع لتشمل جهاز ذكى مُصنع محليًا، ولفتت إلى أنها بخلاف منصة التعليم المجانية التى تتيحها“تعليمى” فإنها تعاونت أيضًا مع وزارة التربية والتعليم لتقديم باقات مُخفضة للطلبة وباعت منها نحو 66 ألف باقة خلال آخر عامين. “فودافون” تحصل على موافقة“المركزي” لرفع حصتها في“بي” و”مصاري”
ويتم صرف الشريحة مجانًا مع إتاحة جيجا شهريًا للاستخدام على مواقع الوزارة وتطبيقاتها بقيمة 5 جنيهات شهريًا.
وتابع التقرير أن الشركة ساعدت 43 ألف عميل من خلال خدمة عملاء ضعاف السمع والأصماء.
وأطلقت مؤسسة فودافون مصر برنامج تعليمي بهدف إعداد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لمتطلبات العصر الرقمى، ووصل عدد المستفيدين منها نحو مليونى شخص.
وأضاف التقرير ان الشركة أنشأت 18 مدرسة شبكة فورية، ووفرت وظائف لأكثر من 1.1 ألف مدرس، وتعليم أكثر من 6 آلاف طالب لاجئ و35 ألف طالب مصرى، واستهدفت 48 مدرسة شبكة فورية بنهاية 2023.
وبالتعاون مع مؤسسة مرسال لمساندة الفقراء وذوى الدخول المحدودة، جمعت شركة فودافون تبرعات بقيمة 11.8 مليون جنيه فى بضعة ساعات من خلال نظام الرسائل القصيرة، ويتم تخصيص المال للرعاية الصحية والخدمات للأشخاص المحرومين والأطفال غير كالمى النضوج فى مصر، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه مصرى تمويل مماثل.
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