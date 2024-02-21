فودافون تراهن على استمرار مبادرة توفير الوصول الرقمى منخفض التكلفة

قالت شركة فودافون مصر، إنها تبنت نهجا قائما على استخدام خبراتها التكنولوجيا فى أنشطة المسئولية المجتمعية عبر مبادرة توفير الوصول الرقمى منخفض التكلفة ودعم التحول فى عدد من القطاعات.

وأجرت فودافون خطة للتحول الرقمى فى القطاع الصحى فى مصر بعد دعم مشاريع التحول الرقمى لنحو 197 مستشفى تخدم أكثر من 5 ملايين وتستهدف زيادة عدد المنشآت الطبية المرقمنة إلى 439 منشآة لمضاعفة أعداد المستفيدين إلى 15 مليون.

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وذكرت الشركة فى تقرير الاستدامة السنوى عن العام 2023 أنها أسست شراكة خلال العام الماضى مع“توماتيكى”، مزود الأجهزة الذكية، وكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وتمتد هذه المبادرة على مساحة حقلية 9 أفدنة تعمل بالطاقة الشمسية ويتم ممارسة الأنشطة الزراعية بدعم من إنترنت الأشياء.

ويؤدى الإشراف والمراقبة على المحاصيل عن بعد لرصد المحاصيل والتربة، ورفع الإنتاجية وخفض التكاليف، وتقول الشركة إن تحسين كفاءة الشبكات هى أقوى آلية لتمكين المجتمع والمساعدة على التحول فيه.

وذكرت فودافون أنها خلال العامين الماضيين أجرت توسعات وتحديث للبنية التحتية للشبكات باستثمارات 24 مليار جنيه، ما أدى لمضاعفة السعة الاستيعابية للشبكة وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء فى 40% من الأماكن التى تتواجد بها الشبكة.

وقالت إنها تؤمن بتساوى الحق فى الوصول الرقمى ولذلك عملت على زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية فى الشبكات بهدف زيادة التغطية للمناطق التى تعانى من نقص.

ودشنت 48 موقعا لتكنولوجيا الجيل الرابع فى مناطق مبادرة حياة كريمة، وزادت من مواقع التغطية على الطرق عبر إضافة 32 موقع فى العام الماضى، ما أدى لزيادة مواقع التغطية فى المناطق الريقية إلى 3858 موقعا.



وذكر التقرير، أنه تم ربط 714 قرية من خلال مبادرة حياة كريمة من خلال 980 موقع، وربط 100 مدرسة عامة بنظام تعليمي رقمى متكامل فى السنة المالية 2023 مما أدى إلى تحسين حياة أكثر من 350 ألف شخص حول المحافظات، ومن المخطط تغطية 123 موقعا ريفيا فى عام 2024.

وقالت شركة فودافون، إنها كانت بين أوائل الشركات التى طرحت هواتف محمولة داعم لتكنولوجيا الجيل الرابع، وأتاحت خطط للتقسيط حتى 24 شهر، وباعت خلال العام الماضى نحو 14 ألف جهاز منخفض التكلفة ليصل إلى إجمالى مبيعاتها منذ 2020 نحو 150 ألف جهاز.

وكشفت أنها تسعى لتوسيع قاعدة الأجهزة الداعمة لتكنولوجيا الجيل الرابع لتشمل جهاز ذكى مُصنع محليًا، ولفتت إلى أنها بخلاف منصة التعليم المجانية التى تتيحها“تعليمى” فإنها تعاونت أيضًا مع وزارة التربية والتعليم لتقديم باقات مُخفضة للطلبة وباعت منها نحو 66 ألف باقة خلال آخر عامين.

ويتم صرف الشريحة مجانًا مع إتاحة جيجا شهريًا للاستخدام على مواقع الوزارة وتطبيقاتها بقيمة 5 جنيهات شهريًا.

وتابع التقرير أن الشركة ساعدت 43 ألف عميل من خلال خدمة عملاء ضعاف السمع والأصماء.

وأطلقت مؤسسة فودافون مصر برنامج تعليمي بهدف إعداد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لمتطلبات العصر الرقمى، ووصل عدد المستفيدين منها نحو مليونى شخص.

وأضاف التقرير ان الشركة أنشأت 18 مدرسة شبكة فورية، ووفرت وظائف لأكثر من 1.1 ألف مدرس، وتعليم أكثر من 6 آلاف طالب لاجئ و35 ألف طالب مصرى، واستهدفت 48 مدرسة شبكة فورية بنهاية 2023.

وبالتعاون مع مؤسسة مرسال لمساندة الفقراء وذوى الدخول المحدودة، جمعت شركة فودافون تبرعات بقيمة 11.8 مليون جنيه فى بضعة ساعات من خلال نظام الرسائل القصيرة، ويتم تخصيص المال للرعاية الصحية والخدمات للأشخاص المحرومين والأطفال غير كالمى النضوج فى مصر، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه مصرى تمويل مماثل.