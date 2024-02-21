آي بي إم: أوروبا الأكثر تعرضًا للهجمات الإلكترونية في العالم خلال 2023

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أظهر بحث جديد أجرته“آي بي إم” أن أوروبا كانت الأكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية في عام 2023 عن أي منطقة أخرى، إذ شكلت القارة نسبة 32% من إجمالي الوقائع التي حللتها الشركة التكنولوجية.
وداخل أوروبا، كانت المملكة المتحدة موطنًا لـ 27% من الهجمات أي ما يقرب من ضعف مثيلتها في أي دولة أخرى في القارة، بعدها تأتي ألمانيا 15%، ثم الدنمارك 14%، وفسرت“آي بي إم” سبب تزايد الهجمات الإلكترونية في القارة إلى عوامل منها الاستخدام المرتفع للمنصات السحابية.
وأوضحت“آي بي إم” أن هناك ارتفاعًا عالميًا بنسبة 71% على أساس سنوي في الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على الهويات المسروقة، وأصبحت هي النقطة الأكثر شيوعيًا للوصول إلى بيئات الضحايا، فضلًا عن زيادة بنسبة 266% في استخدام البرامج الخبيثة لسرقة المعلومات.
كما رصدت اتجاهًا متزايدًا في العام الماضي لمجرمي الإنترنت الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى شبكات الشركات باستخدام بيانات الاعتماد المسروقة بدلاً من اختراق الأنظمة، وهو ما يعني أن الحصول على البيانات أصبح أسهل من استغلال الثغرات الأمنية.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107879205
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