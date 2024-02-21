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آي بي إم: أوروبا الأكثر تعرضًا للهجمات الإلكترونية في العالم خلال 2023

2/21/2024 4:21:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الطلب على المركبات الكهربائية يقفز بصادرات السيارات الكورية 25% في يناير البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة مؤشر بورصة قطر يتراجع في التعاملات المبكرة

أظهر بحث جديد أجرته“آي بي إم” أن أوروبا كانت الأكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية في عام 2023 عن أي منطقة أخرى، إذ شكلت القارة نسبة 32% من إجمالي الوقائع التي حللتها الشركة التكنولوجية.

وداخل أوروبا، كانت المملكة المتحدة موطنًا لـ 27% من الهجمات أي ما يقرب من ضعف مثيلتها في أي دولة أخرى في القارة، بعدها تأتي ألمانيا 15%، ثم الدنمارك 14%، وفسرت“آي بي إم” سبب تزايد الهجمات الإلكترونية في القارة إلى عوامل منها الاستخدام المرتفع للمنصات السحابية.

وأوضحت“آي بي إم” أن هناك ارتفاعًا عالميًا بنسبة 71% على أساس سنوي في الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على الهويات المسروقة، وأصبحت هي النقطة الأكثر شيوعيًا للوصول إلى بيئات الضحايا، فضلًا عن زيادة بنسبة 266% في استخدام البرامج الخبيثة لسرقة المعلومات.

كما رصدت اتجاهًا متزايدًا في العام الماضي لمجرمي الإنترنت الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى شبكات الشركات باستخدام بيانات الاعتماد المسروقة بدلاً من اختراق الأنظمة، وهو ما يعني أن الحصول على البيانات أصبح أسهل من استغلال الثغرات الأمنية.

المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107879205

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