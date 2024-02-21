التعليم يتصدر أولويات الإنفاق المجتمعى للبنوك فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) 3 بنوك تتعاون مع مؤسسة السويدى للتعليم الفنى
أظهرت تقارير نشاط مجلس الإدارة الخاصة ببعض البنوك إسهاماتهم فى دعم قطاع التعليم، خاصة التعليم الفنى.
وقدمت 3 بنوك دعمًا لمؤسسة السويدى الفنية، وتكفل بنك قطر الوطنى لمنح الطلاب المتفوقين بجامعتين تكنولوجيتين، ودعم بنك كريدى أجريكول برنامج إبهار مصر.
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قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إنه تم التبرع لمؤسسة السويدى إليكتريك بـ 300 ألف جنيه خلال العام الماضى.
ووقع البنك اتفاقية تعاون مع المؤسسة لرعاية طالبات من أكاديمية السويدى الفنية لمدة ثلاث سنوات، لتوفير المنح الدراسية للفتيات بشقيها الدراسة النظرية والتدريب العملى، لخلق فرص عمل تدعم الصناعة تتناسب مع احتياجات السوق.
وأوضح أنه يدعم المبادرات التعليمية التى تربط التعليم بسوق العمل فى رؤية مصر 2030 بمجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأشار التقرير الصادر عن البنك، أنه تبرع بـ 3 ملايين جنيه لكلية طب القصر العينى – جامعة القاهرة فى إطار بروتوكول تعاون، للمساهمة فى تقديم جراحات العيون مجانًا للمواطنين.
وقال بنك البركة، إنه تكفل بقيمة تكلفة معمل تكنولوجيا المعلومات بحرم جامعة السويدى للتكنولوجيا وهى أول جامعة متخصصة فى مجال البوليكنيك فى مصر، من خلال التعاون مع مؤسسة السويدى.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 309 لسنة 2023، بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم“جامعة السويدى للتكنولوجيا“، ويكون مقرها طريق الإسماعيلية الصحراوى جنوب منطقة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح. قطر الوطنى يخصص 6 ملايين جنيه لقطاع التعليم خلال 2023
ووقع بنك قطر الوطنى الأهلى اتفاقية تعاون مع الجامعة لتطوير ورعاية المختبر، المخصص لخدمة 3750 طالبا سنويًا، ليوفر تعليما تقنيا متقدما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبلغ إجمالى تبرعات البنك لقطاع التعليم نحو 6.1 مليون جنيه.
وشارك بنك قطر الوطنى فى“تقديم المنح الدراسية” لعدد من الطلبة المتميزين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما قدم منح دراسية للطلبة المتفوقين بجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة بنى سويف التكنولوجية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.
وبالنسبة للمدارس، قام البنك بتطوير وتوفير التجهيزات المدرسية“لمدرسة النور للمكفوفين” بمحافظة اسيوط، ومدرستين أخرتين بمحافظتى الغربية والبحيرة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.
وسدد البنك الرسوم المستحقة على عدد من الطالب غير القادرين بجامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير. كريدى أجريكول يرعى الموهوبين من خلال“إبهار مصر”
وكشف تقرير الحوكمة الخاصة ببنك كريدى أجريكول، أنه تبرع لبرنامج إبهار مصر بـ 2.9 مليون جنيه خلال العام الماضى، لدعم الشباب الموهوبين إذ ينظم البرنامج معسكر سنوى لتدريب المشاركين الجدد، واستمرار الأنشطة الخاصة بالطلاب الحاليين، ويُقدم البرنامج منحًا دراسية بالجامعات محليًا ودوليًا لطلابه المتميزين.
وتعتبر“إبهار مصر” منحة مقدمة للطلاب الموهوبين بالمدارس الحكومية المصرية برعاية مؤسسة بنك كريدى أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة التعليم أولاً وبإشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعى.
ويستهدف البرنامج اكتشاف الطلاب الموهوبين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون من سن 14- 18 سنة، من خلال منحة لرعاية الطلاب الموهوبين فى هذه المجالات من خلال معسكر صيفى كل عام. 1.5 مليار جنيه إسهامات البنوك بقطاع المسئولية المجتمعية في 9 أشهر
وتبرع مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو 6.94 مليون جنيه لثلاث جامعات وهي جامعة الجلالة، وجامعة جنوب الوادى“حملة قدم صحيح” وجامعة زويل خلال 2023.
ووجه أبوظبى الإسلامى نحو 765.1 ألف جنيه لجامعة زويل، فى إطار كفالة المصروفات الدراسية عن العام النهائى وقبل النهائى والإقامة للمغتربين من هؤلاء الطلاب وفقا لدراسة الحالات الاجتماعية التى تمت وتغير فى ظروفهم الاجتماعية والمادية خلال سنوات دراستهم السابقة ونجاحهم سنويا بتقدير جيد رغم هذه الظروف.
وتبرع بمليون جنيه لإنشاء وتجهيز معملين تكنولوجيين لخدمة طلاب الجامعة من مختلف المراحل الدراسية بكلية العلوم الإدارية وكلية هندسة الحاسب الآلى، لخدمة نحو 500 طالب على الأقل سنويا.
ومنح المصرف جامعة جنوب الوادى نحو 5.1 مليون جنيه خلال 2023، لإنشاء وتجهيز غرفتين داخل جامعة جنوب الوادى لاستقبال حالات الكشف على مرضى القدم السكرى وعلاج الحالات المصابة ومتابعتهم حتى تمام الشفاء والتنفيذ من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية كشريك منفذ.
وتستهدف الجامعة والمؤسسة من خلال الغرفتين، الكشف على 4320 حالة وعلاج 1152 حالة مصابة سنويا.
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