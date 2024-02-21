التعليم يتصدر أولويات الإنفاق المجتمعى للبنوك فى 2023

أظهرت تقارير نشاط مجلس الإدارة الخاصة ببعض البنوك إسهاماتهم فى دعم قطاع التعليم، خاصة التعليم الفنى.

وقدمت 3 بنوك دعمًا لمؤسسة السويدى الفنية، وتكفل بنك قطر الوطنى لمنح الطلاب المتفوقين بجامعتين تكنولوجيتين، ودعم بنك كريدى أجريكول برنامج إبهار مصر.

موضوعات“المالية” تشكل لجنة لإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها “المجتمعات العمرانية”: مهلة لاستلام الوحدات المطروحة بـ2023 و”بيت الوطن” المُلغاة “فودافون” تراهن على استمرار مبادرة توفير الوصول الرقمى منخفض التكلفة

قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إنه تم التبرع لمؤسسة السويدى إليكتريك بـ 300 ألف جنيه خلال العام الماضى.

ووقع البنك اتفاقية تعاون مع المؤسسة لرعاية طالبات من أكاديمية السويدى الفنية لمدة ثلاث سنوات، لتوفير المنح الدراسية للفتيات بشقيها الدراسة النظرية والتدريب العملى، لخلق فرص عمل تدعم الصناعة تتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضح أنه يدعم المبادرات التعليمية التى تربط التعليم بسوق العمل فى رؤية مصر 2030 بمجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وأشار التقرير الصادر عن البنك، أنه تبرع بـ 3 ملايين جنيه لكلية طب القصر العينى – جامعة القاهرة فى إطار بروتوكول تعاون، للمساهمة فى تقديم جراحات العيون مجانًا للمواطنين.

وقال بنك البركة، إنه تكفل بقيمة تكلفة معمل تكنولوجيا المعلومات بحرم جامعة السويدى للتكنولوجيا وهى أول جامعة متخصصة فى مجال البوليكنيك فى مصر، من خلال التعاون مع مؤسسة السويدى.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 309 لسنة 2023، بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم“جامعة السويدى للتكنولوجيا“، ويكون مقرها طريق الإسماعيلية الصحراوى جنوب منطقة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

ووقع بنك قطر الوطنى الأهلى اتفاقية تعاون مع الجامعة لتطوير ورعاية المختبر، المخصص لخدمة 3750 طالبا سنويًا، ليوفر تعليما تقنيا متقدما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبلغ إجمالى تبرعات البنك لقطاع التعليم نحو 6.1 مليون جنيه.

وشارك بنك قطر الوطنى فى“تقديم المنح الدراسية” لعدد من الطلبة المتميزين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما قدم منح دراسية للطلبة المتفوقين بجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة بنى سويف التكنولوجية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وبالنسبة للمدارس، قام البنك بتطوير وتوفير التجهيزات المدرسية“لمدرسة النور للمكفوفين” بمحافظة اسيوط، ومدرستين أخرتين بمحافظتى الغربية والبحيرة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وسدد البنك الرسوم المستحقة على عدد من الطالب غير القادرين بجامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وكشف تقرير الحوكمة الخاصة ببنك كريدى أجريكول، أنه تبرع لبرنامج إبهار مصر بـ 2.9 مليون جنيه خلال العام الماضى، لدعم الشباب الموهوبين إذ ينظم البرنامج معسكر سنوى لتدريب المشاركين الجدد، واستمرار الأنشطة الخاصة بالطلاب الحاليين، ويُقدم البرنامج منحًا دراسية بالجامعات محليًا ودوليًا لطلابه المتميزين.

وتعتبر“إبهار مصر” منحة مقدمة للطلاب الموهوبين بالمدارس الحكومية المصرية برعاية مؤسسة بنك كريدى أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة التعليم أولاً وبإشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعى.

ويستهدف البرنامج اكتشاف الطلاب الموهوبين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون من سن 14- 18 سنة، من خلال منحة لرعاية الطلاب الموهوبين فى هذه المجالات من خلال معسكر صيفى كل عام.

وتبرع مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو 6.94 مليون جنيه لثلاث جامعات وهي جامعة الجلالة، وجامعة جنوب الوادى“حملة قدم صحيح” وجامعة زويل خلال 2023.

ووجه أبوظبى الإسلامى نحو 765.1 ألف جنيه لجامعة زويل، فى إطار كفالة المصروفات الدراسية عن العام النهائى وقبل النهائى والإقامة للمغتربين من هؤلاء الطلاب وفقا لدراسة الحالات الاجتماعية التى تمت وتغير فى ظروفهم الاجتماعية والمادية خلال سنوات دراستهم السابقة ونجاحهم سنويا بتقدير جيد رغم هذه الظروف.

وتبرع بمليون جنيه لإنشاء وتجهيز معملين تكنولوجيين لخدمة طلاب الجامعة من مختلف المراحل الدراسية بكلية العلوم الإدارية وكلية هندسة الحاسب الآلى، لخدمة نحو 500 طالب على الأقل سنويا.

ومنح المصرف جامعة جنوب الوادى نحو 5.1 مليون جنيه خلال 2023، لإنشاء وتجهيز غرفتين داخل جامعة جنوب الوادى لاستقبال حالات الكشف على مرضى القدم السكرى وعلاج الحالات المصابة ومتابعتهم حتى تمام الشفاء والتنفيذ من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية كشريك منفذ.

وتستهدف الجامعة والمؤسسة من خلال الغرفتين، الكشف على 4320 حالة وعلاج 1152 حالة مصابة سنويا.