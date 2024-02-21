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الصادرات اليابانية ترتفع بنحو 12% على أساس سنوي في يناير

2/21/2024 4:21:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الصادرات اليابانية بوتيرة حادة مع نهاية عام 2023، بدعم من زيادة صادرات الآلات، والسيارات، وقطع غيار المركبات، بالتزامن مع تراجع الواردات بأكثر من المتوقع.

وكشفت بيانات صدرت عن وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 11.9% إلى 7.3 تريليون ين (48 مليار دولار) على أساس سنوي في يناير، مقارنة بتوقعات زيادتها 9.5% خلال نفس الفترة، لتستمر في النمو للشهر الثاني على التوالي.

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وانخفضت الواردات اليابانية بنسبة 9.6% لتسجل 9 تريليونات ين (60 مليار دولار) مقابل التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 8.4%، وشهدت واردات النفط والغاز الطبيعي وخام الحديد الانخفاض الأكبر خلال نفس الفترة.

وتراجع العجز التجاري الياباني بنسبة 9.6% إلى 1.76 تريليون ين (12 مليار دولار)، أو ما يعادل انخفاضاً بمقدار النصف مقارنة بمستويات العام الماضي.


المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107879203

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