الصادرات اليابانية ترتفع بنحو 12% على أساس سنوي في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الصادرات اليابانية بوتيرة حادة مع نهاية عام 2023، بدعم من زيادة صادرات الآلات، والسيارات، وقطع غيار المركبات، بالتزامن مع تراجع الواردات بأكثر من المتوقع.
وكشفت بيانات صدرت عن وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 11.9% إلى 7.3 تريليون ين (48 مليار دولار) على أساس سنوي في يناير، مقارنة بتوقعات زيادتها 9.5% خلال نفس الفترة، لتستمر في النمو للشهر الثاني على التوالي.
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وانخفضت الواردات اليابانية بنسبة 9.6% لتسجل 9 تريليونات ين (60 مليار دولار) مقابل التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 8.4%، وشهدت واردات النفط والغاز الطبيعي وخام الحديد الانخفاض الأكبر خلال نفس الفترة.
وتراجع العجز التجاري الياباني بنسبة 9.6% إلى 1.76 تريليون ين (12 مليار دولار)، أو ما يعادل انخفاضاً بمقدار النصف مقارنة بمستويات العام الماضي.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107879203
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