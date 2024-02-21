المجتمعات العمرانية: مهلة لاستلام الوحدات المطروحة بـ2023 وبيت الوطن المُلغاة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية – ..) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع“بيت الوطن” بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وفقاً للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.
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