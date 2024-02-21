المجتمعات العمرانية: مهلة لاستلام الوحدات المطروحة بـ2023 وبيت الوطن المُلغاة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية – ..) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع“بيت الوطن” بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وفقاً للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

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