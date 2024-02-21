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بيزوس ينهي بيع 50 مليون سهم من أمازون مقابل 8.5 مليار دولار

2/21/2024 4:21:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) باع المليادير الأمريكي، جيف بيزوس، 14 مليون سهم جديد من شركة“أمازون دوت كوم” بقيمة تناهز 2.4 مليار دولار، كما أنهى في 9 أيام تداول فقط الخطة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.

بيعت الدفعة الأخيرة من الأسهم في خطة بيزوس -والتي بلغت عائداتها الإجمالية 8.5 مليار دولار- على مدار ثلاثة أيام تداول كان آخرها أمس الثلاثاء، وفقاً لإفصاح.

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قبل تنفيذ خطة البيع الكبيرة، لم يتخلص ثالث أغنى شخص في العالم من أسهم الشركة منذ عام 2021.

كما لم يكشف بيزوس، الذي أسس“أمازون” ويمتلك شركة استكشاف الفضاء“بلو أوريجن” (Blue Origin) وصحيفة“واشنطن بوست”، عن خططه للعائدات.

وأعلن بيزوس في الثاني من نوفمبر الماضي أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل، بعدما فرضت ولاية واشنطن ضرائب على أرباح رأس المال بنسبة 7% في عام 2022 -وهو أمر لا تطبقه فلوريدا- مما يعني أن انتقال بيزوس إلى هناك سيوفر له على الأرجح مئات الملايين من الدولارات من الضرائب.

جدير بالذكر أن ثروة بيزوس تبلغ 191.3 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. ولم يستجب المتحدثون باسم“أمازون” وبيزوس فوراً لطلبات التعليق.

المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107879201

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