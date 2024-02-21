استقرار أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل تحول تصريحات أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو اتجاه أكثر تشدداً فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 2039.60 دولار للأوقية.
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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23% إلى 2029.11 دولار للأوقية، وزادت أسعار عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.28% إلى 23.20 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.48% إلى 909.68 دولار.
وأوضح“فيشنو فاراثان” كبير الاقتصاديين في آسيا لدى“ميزوهو بنك” في تعقيب لوكالة“رويترز”، أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يُظهر أن الوقت لم يحن بعد للبدء في خفض الفائدة.
وأضاف أن ملاحظات الاجتماع لن تكون حاسمة في أفضل الأحوال مع اكتساب تحذيرات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن اتباع نهج يعتمد على البيانات مزيداً من الزخم، وأنها لن تكون ذات صلة بمسألة خفض الفائدة في أسوأ السيناريوهات نظراً لبيانات التضخم الأخيرة، وقوة بيانات سوق العمل.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107879200
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