استقرار أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل تحول تصريحات أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو اتجاه أكثر تشدداً فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 2039.60 دولار للأوقية.

موضوعاتأوبر إيتس تبدأ توصيل الطلبيات باستخدام الروبوتات في اليابان بحلول نهاية مارس يبزوس ينهي بيع 50 مليون سهم من أمازون مقابل 8.5 مليار دولار الصادرات اليابانية ترتفع بنحو 12% على أساس سنوي في يناير

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23% إلى 2029.11 دولار للأوقية، وزادت أسعار عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.28% إلى 23.20 دولار، كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.48% إلى 909.68 دولار.

وأوضح“فيشنو فاراثان” كبير الاقتصاديين في آسيا لدى“ميزوهو بنك” في تعقيب لوكالة“رويترز”، أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يُظهر أن الوقت لم يحن بعد للبدء في خفض الفائدة.

وأضاف أن ملاحظات الاجتماع لن تكون حاسمة في أفضل الأحوال مع اكتساب تحذيرات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن اتباع نهج يعتمد على البيانات مزيداً من الزخم، وأنها لن تكون ذات صلة بمسألة خفض الفائدة في أسوأ السيناريوهات نظراً لبيانات التضخم الأخيرة، وقوة بيانات سوق العمل.





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