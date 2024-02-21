أوبر إيتس تبدأ توصيل الطلبيات باستخدام الروبوتات في اليابان بحلول نهاية مارس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“أوبر” أن خدمة توصيل الطعام التابعة لها“أوبر إيتس” تتعاون مع شركتي“ميتسوبيشي إلكتريك” و”كارتكين – Cartken” المتخصصة في روبوتات التوصيل؛ لبدء تسليم طلبيات الطعام في اليابان باستخدام الروبوتات ذاتية القيادة.

وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك يوم أمس، إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم بواسطة الروبوتات على أرصفة الطرقات بحلول نهاية مارس القادم في منطقة مختارة بالعاصمة طوكيو.

موضوعاتالطلب على المركبات الكهربائية يقفز بصادرات السيارات الكورية 25% في يناير البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة مؤشر بورصة قطر يتراجع في التعاملات المبكرة

وأوضحت“أوبر إيتس” أن اليابان سوف تصبح أول موقع على مستوى العالم لعمليات التوصيل الآلية التي تقتصر حتى الآن على عدد قليل من المدن الأمريكية.

وذكر“نجالي جيندال نايك” المؤسس المشارك ورئيس العمليات في“كارتكين”، أن هذا التعاون المشترك يعد قفزة للأمام في إعادة تعريف مستقبل توصيل الطعام، وجعل العملية أكثر سهولة واستدامة بالنسبة للمستهلكين في اليابان.

وسوف تعتمد“كارتكين” التي تأسست عام 2019 على يد موظفين سابقين في جوجل؛ على أسطول من روبوتات“موديل سي” لتوصيل الطلبات في اليابان، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنقل في المناطق المحيطة، ويمكن لسرعتها أن تضاهي سرعة سير البشر.





المصدر: