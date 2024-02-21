أوبر إيتس تبدأ توصيل الطلبيات باستخدام الروبوتات في اليابان بحلول نهاية مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“أوبر” أن خدمة توصيل الطعام التابعة لها“أوبر إيتس” تتعاون مع شركتي“ميتسوبيشي إلكتريك” و”كارتكين – Cartken” المتخصصة في روبوتات التوصيل؛ لبدء تسليم طلبيات الطعام في اليابان باستخدام الروبوتات ذاتية القيادة.
وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك يوم أمس، إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم بواسطة الروبوتات على أرصفة الطرقات بحلول نهاية مارس القادم في منطقة مختارة بالعاصمة طوكيو.
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وأوضحت“أوبر إيتس” أن اليابان سوف تصبح أول موقع على مستوى العالم لعمليات التوصيل الآلية التي تقتصر حتى الآن على عدد قليل من المدن الأمريكية.
وذكر“نجالي جيندال نايك” المؤسس المشارك ورئيس العمليات في“كارتكين”، أن هذا التعاون المشترك يعد قفزة للأمام في إعادة تعريف مستقبل توصيل الطعام، وجعل العملية أكثر سهولة واستدامة بالنسبة للمستهلكين في اليابان.
وسوف تعتمد“كارتكين” التي تأسست عام 2019 على يد موظفين سابقين في جوجل؛ على أسطول من روبوتات“موديل سي” لتوصيل الطلبات في اليابان، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنقل في المناطق المحيطة، ويمكن لسرعتها أن تضاهي سرعة سير البشر.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107879199
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