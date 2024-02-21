الهجرة: التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج يتيح خدمات وميزات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، الذي من المقرر إطلاقه قريبًا، من شأنه إتاحة خدمات وميزات جديدة للمصريين بالخارج تساعدهم على شراء الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية.
وأشارت جندي، إلى أن البريد المصري شريك أساسي في تنفيذ هذه المنصة للاستفادة من خبراته وخدماته في شحن البضائع.
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جاء خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع وفد من هيئة البريد المصري في إطار جهود إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، والذي سيضم منصة تجمع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، ومنتجات الحرف اليدوية المصرية، ومقدمة للمصريين بالخارج.
وتحدثت جندي، خلال اللقاء، عن أهمية أن تكون المنصة الإلكترونية التي ستضم جميع الأجهزة الكهربائية والأثاث والاحتياجات المنزلية، بجانب الحرف اليدوية المصرية، متطورة بما يكفي حتى يستفيد منها مواطنينا بالخارج أقصى استفادة ممكنة، مضيفة“وهذه إحدى الخدمات والمميزات التي نعمل على أن تكون ضمن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، ليتمكنوا من خلاله شراء ما يلزم في هذا الشق مع وجود تخفيضات يتم التنسيق لها مع الشركات والعلامات التجارية التي ستتيح منتجاتها على المنصة”.
وحرصت وزيرة الهجرة على الاستماع لشرح واف من وفد هيئة البريد، حول المنصة الإلكترونية، والتي ستعمل على تطويرها شركة wavez التابعة للبريد، حيث أكد أن المنصة ستعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي في التعرف على احتياجات المصريين بالخارج داخل المنصة، كما أنها ستدعم التعامل بالعملات الأجنبية مع الوضع في الاعتبار شحن وتوصيل المنتجات في التوقيتات المحددة بالداخل أو الخارج، وسيكون ذلك من خلال شركة“وصلها” التابعة أيضا للبريد المصري، وهي إحدى أهم شركات الشحن، والتى تعتمد في أعمالها على خدمات الأونلاين، وإيصال الشحنات إلى مقر العملاء في أي مكان داخليا وخارجيا.
وأشارت جندي، إلى أن عمليات استخدام المنصة سهلة وميسرة وتناسب جميع شرائح المصريين بالخارج دون أي تعقيدات، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من هذه الميزة الكبيرة والتي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في عمليات تسوق وشراء مواطنينا بالخارج للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وكل المتطلبات من هذا النوع، وإيصالها لذويهم في مصر بسهولة ويسر وكذلك بأسعار مخفضة.
ووجهت أن يكون التسجيل على كافة المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمصريين بالخارج، من خلال حساب واحد فقط ؛ للتسهيل عليهم في استخدام كل هذه المنصات التي تستهدف خدمتهم في المقام الأول، موجهة بسرعة الانتهاء من المنصة في مرحلتها الأولى حتى يتم ضمها للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والمزمع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت على حرصها لتعزيز استثمارات المصريين بالخارج في مصر وإتاحة قنوات مختلفة للتحويلات، من بينها التنسيق مع البريد المصري، لتيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد، وما تشهده هذه الخدمات من تطور شامل من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها مهتمة بكيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.
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