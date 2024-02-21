الهجرة: التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج يتيح خدمات وميزات جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، الذي من المقرر إطلاقه قريبًا، من شأنه إتاحة خدمات وميزات جديدة للمصريين بالخارج تساعدهم على شراء الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية.

وأشارت جندي، إلى أن البريد المصري شريك أساسي في تنفيذ هذه المنصة للاستفادة من خبراته وخدماته في شحن البضائع.

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جاء خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع وفد من هيئة البريد المصري في إطار جهود إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، والذي سيضم منصة تجمع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، ومنتجات الحرف اليدوية المصرية، ومقدمة للمصريين بالخارج.

وتحدثت جندي، خلال اللقاء، عن أهمية أن تكون المنصة الإلكترونية التي ستضم جميع الأجهزة الكهربائية والأثاث والاحتياجات المنزلية، بجانب الحرف اليدوية المصرية، متطورة بما يكفي حتى يستفيد منها مواطنينا بالخارج أقصى استفادة ممكنة، مضيفة“وهذه إحدى الخدمات والمميزات التي نعمل على أن تكون ضمن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، ليتمكنوا من خلاله شراء ما يلزم في هذا الشق مع وجود تخفيضات يتم التنسيق لها مع الشركات والعلامات التجارية التي ستتيح منتجاتها على المنصة”.

وحرصت وزيرة الهجرة على الاستماع لشرح واف من وفد هيئة البريد، حول المنصة الإلكترونية، والتي ستعمل على تطويرها شركة wavez التابعة للبريد، حيث أكد أن المنصة ستعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي في التعرف على احتياجات المصريين بالخارج داخل المنصة، كما أنها ستدعم التعامل بالعملات الأجنبية مع الوضع في الاعتبار شحن وتوصيل المنتجات في التوقيتات المحددة بالداخل أو الخارج، وسيكون ذلك من خلال شركة“وصلها” التابعة أيضا للبريد المصري، وهي إحدى أهم شركات الشحن، والتى تعتمد في أعمالها على خدمات الأونلاين، وإيصال الشحنات إلى مقر العملاء في أي مكان داخليا وخارجيا.

وأشارت جندي، إلى أن عمليات استخدام المنصة سهلة وميسرة وتناسب جميع شرائح المصريين بالخارج دون أي تعقيدات، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من هذه الميزة الكبيرة والتي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في عمليات تسوق وشراء مواطنينا بالخارج للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وكل المتطلبات من هذا النوع، وإيصالها لذويهم في مصر بسهولة ويسر وكذلك بأسعار مخفضة.

ووجهت أن يكون التسجيل على كافة المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمصريين بالخارج، من خلال حساب واحد فقط ؛ للتسهيل عليهم في استخدام كل هذه المنصات التي تستهدف خدمتهم في المقام الأول، موجهة بسرعة الانتهاء من المنصة في مرحلتها الأولى حتى يتم ضمها للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والمزمع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت على حرصها لتعزيز استثمارات المصريين بالخارج في مصر وإتاحة قنوات مختلفة للتحويلات، من بينها التنسيق مع البريد المصري، لتيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد، وما تشهده هذه الخدمات من تطور شامل من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها مهتمة بكيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.