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فائض الميزان التجاري السعودي يتماسك فصلياً وسط تراجع قيمة صادرات النفط

2/21/2024 4:21:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تماسك فائض الميزان التجاري السعودي عند 97 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو نفس المستوى المسجل في الربع الثالث من العام ذاته.

لا تزال الفوائض المحققة أقل بنسبة 36% و44% مقارنة بالفصلين المماثلين من العامين السابقين حينما كانت أسعار النفط مرتفعة، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الأربعاء.

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خلال تلك الفترة، تراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 297.9 مليار ريال، بعد تراجع الصادرات البترولية بنحو 18% تقريباً.

الصادرات غير النفطية تراجعت أيضاً بنسبة 1.2%، مع تراجع قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية التي تشكل ثلث الصادرات غير النفطية بنسبة 18%.

وارتفعت الواردات بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 201.4 مليار ريال.


المصدر:

MENAFN21022024000202011048ID1107879197

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