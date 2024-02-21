فائض الميزان التجاري السعودي يتماسك فصلياً وسط تراجع قيمة صادرات النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تماسك فائض الميزان التجاري السعودي عند 97 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو نفس المستوى المسجل في الربع الثالث من العام ذاته.
لا تزال الفوائض المحققة أقل بنسبة 36% و44% مقارنة بالفصلين المماثلين من العامين السابقين حينما كانت أسعار النفط مرتفعة، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الأربعاء.
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خلال تلك الفترة، تراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 297.9 مليار ريال، بعد تراجع الصادرات البترولية بنحو 18% تقريباً.
الصادرات غير النفطية تراجعت أيضاً بنسبة 1.2%، مع تراجع قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية التي تشكل ثلث الصادرات غير النفطية بنسبة 18%.
وارتفعت الواردات بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 201.4 مليار ريال.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107879197
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