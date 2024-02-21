تباين أسعار العملات مقابل الروبل في بورصة موسكو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سعر صرف الدولار واليورو، فيما ارتفع اليوان مقابل الروبل الروسي خلال تعاملات بورصة موسكو، اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة تاس الروسية، أن الدولار انخفض مع إغلاق يوم الثلاثاء بمقدار 18.75 كوبيك ليصل سعر الدولار إلى 92.16 روبل في بورصة موسكو مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
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وتراجع اليورو بمقدار 6.75 كوبيك ليسجل 99.92 روبل، فيما ارتفع اليوان بمقدار 0.55 كوبيك ليصل إلى 12.805 روبل.
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