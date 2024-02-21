تباين أسعار العملات مقابل الروبل في بورصة موسكو

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سعر صرف الدولار واليورو، فيما ارتفع اليوان مقابل الروبل الروسي خلال تعاملات بورصة موسكو، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن الدولار انخفض مع إغلاق يوم الثلاثاء بمقدار 18.75 كوبيك ليصل سعر الدولار إلى 92.16 روبل في بورصة موسكو مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

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وتراجع اليورو بمقدار 6.75 كوبيك ليسجل 99.92 روبل، فيما ارتفع اليوان بمقدار 0.55 كوبيك ليصل إلى 12.805 روبل.