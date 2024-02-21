أرباح دلتا للطباعة السنوية تنمو 98.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 98.5% خلال 2023، لتصل 25.65 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت أرباح شركة دلتا للطباعة والتغليف، بنسبة 47.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 16.75 مليون جنيه، مقارنة بربح 11.35 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
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وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 310.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات 209.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للطباعة والتغليف، مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي والمتضمن توزيع 56 مليون جنيه على المساهمين، بواقع جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما قررت العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة صالح عبد العزيز عوض، وتعيين محمد إدريس معرف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
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