أرباح دلتا للطباعة السنوية تنمو 98.5%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 98.5% خلال 2023، لتصل 25.65 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت أرباح شركة دلتا للطباعة والتغليف، بنسبة 47.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 16.75 مليون جنيه، مقارنة بربح 11.35 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

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وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 310.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات 209.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الأسبق.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة دلتا للطباعة والتغليف، مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي والمتضمن توزيع 56 مليون جنيه على المساهمين، بواقع جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما قررت العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة صالح عبد العزيز عوض، وتعيين محمد إدريس معرف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.