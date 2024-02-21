تراجع الأسهم الأوروبية مع استمرار موسم إعلان نتائج الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل استمرار موسم إعلان نتائج الشركات مع ترقب المستثمرين اليوم صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، وسط توقعات استقراره عند سالب 16 نقطة في فبراير.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 491 نقطة.

موضوعاتالطلب على المركبات الكهربائية يقفز بصادرات السيارات الكورية 25% في يناير البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة مؤشر بورصة قطر يتراجع في التعاملات المبكرة

وهبط مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7688 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 17102 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 7805 نقاط.

كما هبط سهم“إتش إس بي سي” بنسبة 5.65% بعدما أعلن المصرف البريطاني اليوم، نمو أرباحه بنسبة 78% إلى 30.3 مليار دولار على مدار عام 2023 بأكمله، لكنها ظلت دون متوسط توقعات المحللين عند قرابة 34 مليار دولار مع انخفاض أرباح الربع الرابع بنسبة 80%.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور التقارير المالية لكل من“دانون” و”وولترز كلوير” و”بي إيه إي سيستمز”، بالإضافة إلى“ريو تينتو” و”جلينكور”.





المصدر: