تراجع الأسهم الأوروبية مع استمرار موسم إعلان نتائج الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل استمرار موسم إعلان نتائج الشركات مع ترقب المستثمرين اليوم صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، وسط توقعات استقراره عند سالب 16 نقطة في فبراير.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 491 نقطة.
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وهبط مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7688 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.20% إلى 17102 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.13% إلى 7805 نقاط.
كما هبط سهم“إتش إس بي سي” بنسبة 5.65% بعدما أعلن المصرف البريطاني اليوم، نمو أرباحه بنسبة 78% إلى 30.3 مليار دولار على مدار عام 2023 بأكمله، لكنها ظلت دون متوسط توقعات المحللين عند قرابة 34 مليار دولار مع انخفاض أرباح الربع الرابع بنسبة 80%.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور التقارير المالية لكل من“دانون” و”وولترز كلوير” و”بي إيه إي سيستمز”، بالإضافة إلى“ريو تينتو” و”جلينكور”.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107879193
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