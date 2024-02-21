البورصة ترتفع 0.29% في المستهل بتداولات 734.6 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من المصريين بقيمة 7 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 29415 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 7745 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10719 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.15% ليصل لمستوى 36133 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 734.6 مليون جنيه، من خلال تداول 169.6 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 190 شركة مقيدة، ارتفع منها 71 سهمًا، وتراجع 48 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 71 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.1 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 5.1 مليون جنيه، و2 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 7 مليون جنيه على التوالى.