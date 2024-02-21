البورصة ترتفع 0.29% في المستهل بتداولات 734.6 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من المصريين بقيمة 7 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 29415 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 7745 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10719 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.15% ليصل لمستوى 36133 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 734.6 مليون جنيه، من خلال تداول 169.6 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 190 شركة مقيدة، ارتفع منها 71 سهمًا، وتراجع 48 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 71 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.1 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 5.1 مليون جنيه، و2 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 7 مليون جنيه على التوالى.
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