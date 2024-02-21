نمو صادرات الصين من السيارات 47% على أساس سنوي في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات الصين من السيارات بوتيرة حادة مع نهاية عام 2023، مع زيادة كبيرة في صادرات سيارات الركاب، والمركبات التجارية، ومركبات الطاقة الجديدة.
وكشفت بيانات الجمعية الصينية لمُصنعي السيارات التي صدرت اليوم الأربعاء، نمو إجمالي صادرات الصين من السيارات بنسبة 47.4% إلى 443 ألف وحدة على أساس سنوي في يناير.
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وصدّرت الصين قرابة 369 سيارة ركاب بزيادة 47.5% خلال نفس الفترة، كما ارتفعت صادرات المركبات التجارية 46.9% إلى 74 ألفاً.
وزادت صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 21.7% إلى 101 ألف سيارة في الشهر الماضي.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107879191
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