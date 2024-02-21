نمو صادرات الصين من السيارات 47% على أساس سنوي في يناير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الصين من السيارات بوتيرة حادة مع نهاية عام 2023، مع زيادة كبيرة في صادرات سيارات الركاب، والمركبات التجارية، ومركبات الطاقة الجديدة.

وكشفت بيانات الجمعية الصينية لمُصنعي السيارات التي صدرت اليوم الأربعاء، نمو إجمالي صادرات الصين من السيارات بنسبة 47.4% إلى 443 ألف وحدة على أساس سنوي في يناير.

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وصدّرت الصين قرابة 369 سيارة ركاب بزيادة 47.5% خلال نفس الفترة، كما ارتفعت صادرات المركبات التجارية 46.9% إلى 74 ألفاً.

وزادت صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 21.7% إلى 101 ألف سيارة في الشهر الماضي.





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