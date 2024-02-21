مؤشر بورصة قطر يتراجع في التعاملات المبكرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر بورصة قطر في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بمقدار 20.15 نقطة بنسبة 0.20%، ليبلغ مستوى 10288 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات بورصة قطر أظهرت أداء إيجابيا لقطاع الصناعات بـ0.30%، والقطاع العقاري بـ0.05%.
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في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.67%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.42%، وقطاع الاتصالات بـ0.22%، وقطاع التأمين بنسبة 0.08%.
وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 50.619 مليون ريال توزعت على 21.021 مليون سهم، وبتنفيذ 2201 صفقة.
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