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مؤشر بورصة قطر يتراجع في التعاملات المبكرة

2/21/2024 4:21:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع مؤشر بورصة قطر في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بمقدار 20.15 نقطة بنسبة 0.20%، ليبلغ مستوى 10288 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات بورصة قطر أظهرت أداء إيجابيا لقطاع الصناعات بـ0.30%، والقطاع العقاري بـ0.05%.

موضوعات متعلقة الطلب على المركبات الكهربائية يقفز بصادرات السيارات الكورية 25% في يناير البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة نمو صادرات الصين من السيارات 47% على أساس سنوي في يناير

في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.67%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.42%، وقطاع الاتصالات بـ0.22%، وقطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 50.619 مليون ريال توزعت على 21.021 مليون سهم، وبتنفيذ 2201 صفقة.

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