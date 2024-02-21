مؤشر بورصة قطر يتراجع في التعاملات المبكرة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر بورصة قطر في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بمقدار 20.15 نقطة بنسبة 0.20%، ليبلغ مستوى 10288 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن بيانات بورصة قطر أظهرت أداء إيجابيا لقطاع الصناعات بـ0.30%، والقطاع العقاري بـ0.05%.

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في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.67%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.42%، وقطاع الاتصالات بـ0.22%، وقطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 50.619 مليون ريال توزعت على 21.021 مليون سهم، وبتنفيذ 2201 صفقة.