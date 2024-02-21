البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أن المستويات الحالية تتوافق مع الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وضمان بقاء التضخم ضمن المستوى المستهدف.

وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 6%، كما كان منذ أكتوبر الماضي، وحسبما كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الخبراء الاقتصاديين.

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من جانبه، قال بيري وارجيو، محافظ البنك المركزي – في مؤتمر صحفي – إن قرار إبقاء أسعار الفائدة يتوافق مع موقف البنك لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف.