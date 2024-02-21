البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أن المستويات الحالية تتوافق مع الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وضمان بقاء التضخم ضمن المستوى المستهدف.
وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا”، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 6%، كما كان منذ أكتوبر الماضي، وحسبما كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الخبراء الاقتصاديين.
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من جانبه، قال بيري وارجيو، محافظ البنك المركزي – في مؤتمر صحفي – إن قرار إبقاء أسعار الفائدة يتوافق مع موقف البنك لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف.
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