الطلب على المركبات الكهربائية يقفز بصادرات السيارات الكورية 25% في يناير

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صادرات السيارات الكورية الجنوبية ارتفعت بنسبة 25% في يناير الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات الكورية 6.21 مليار دولار الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 24.7% عن العام السابق، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

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وذكرت الوزارة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية – أن هذا هو أعلى رقم يُسجل في أي شهر يناير على الإطلاق، وقد تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.9 مليار دولار الذي سُجل في يناير 2023.

ومن حيث عدد الوحدات، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 23.5% إلى 245.255 وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2015.

ويعزى ارتفاع صادرات السيارات إلى الطلب العالمي القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

وارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.08 مليار دولار في يناير.

وتم بيع إجمالي 62,237 وحدة من السيارات الصديقة للبيئة في الخارج الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 12.2% على أساس سنوي.

وبحسب النوع، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 18.1% إلى 31.350 وحدة، وسجلت مبيعات السيارات الهجينة نموا بنسبة 12.5% إلى 26.513 وحدة.

وبحسب الوجهة، كانت أمريكا الشمالية هي الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكورية الشهر الماضي، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 53.9% على أساس سنوي إلى 3.67 مليار دولار.

وعلى النقيض من هذا تراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.2% إلى 692 مليون دولار، بينما قفزت الصادرات إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوربي بنسبة 21.7% إلى 456 مليون دولار.