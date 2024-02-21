الطلب على المركبات الكهربائية يقفز بصادرات السيارات الكورية 25% في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صادرات السيارات الكورية الجنوبية ارتفعت بنسبة 25% في يناير الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات الكورية 6.21 مليار دولار الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 24.7% عن العام السابق، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
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وذكرت الوزارة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية – أن هذا هو أعلى رقم يُسجل في أي شهر يناير على الإطلاق، وقد تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.9 مليار دولار الذي سُجل في يناير 2023.
ومن حيث عدد الوحدات، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 23.5% إلى 245.255 وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2015.
ويعزى ارتفاع صادرات السيارات إلى الطلب العالمي القوي على السيارات الصديقة للبيئة.
وارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.08 مليار دولار في يناير.
وتم بيع إجمالي 62,237 وحدة من السيارات الصديقة للبيئة في الخارج الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 12.2% على أساس سنوي.
وبحسب النوع، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 18.1% إلى 31.350 وحدة، وسجلت مبيعات السيارات الهجينة نموا بنسبة 12.5% إلى 26.513 وحدة.
وبحسب الوجهة، كانت أمريكا الشمالية هي الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكورية الشهر الماضي، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 53.9% على أساس سنوي إلى 3.67 مليار دولار.
وعلى النقيض من هذا تراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.2% إلى 692 مليون دولار، بينما قفزت الصادرات إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوربي بنسبة 21.7% إلى 456 مليون دولار.
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