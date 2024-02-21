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إيران تقر: إسرائيل مسؤولة عن استهداف أنابيب الغاز

2/21/2024 4:19:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- أقر وزير النفط الإيراني جواد أوجي بمسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي طال خطوط أنابيب غاز، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي اتهم إسرائيل، اليوم الأربعاء، بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل نفذت "هجمات سرية" على خطي أنابيب رئيسين للغاز الطبيعي داخل إيران؛ ما أدى إلى تعطيل تدفق الغاز إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص.

وفي التصريحات السابقة لوزير النفط الإيراني جواد أوجي، لم يعلن فيها تورط إسرائيل بصراحة، لكنه أكد لوسائل إعلام إيرانية، أن "خطة العدو كانت تتمثل في تعطيل تدفق الغاز بشكل كامل في الشتاء إلى العديد من المدن والمقاطعات الرئيسة داخل إيران".

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