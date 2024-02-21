الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أورهان فتحي حمايل من بلدة بيتا، وعماد محمد عيسى من قرية قبلان، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ضياء زلوم، بعد دهم وتفتيش منزله في حي عين مصباح.

فيما اعتقل الشاب مهدي يوسف أبو دياب، بعد دهم منزله وتفتيشه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم عويضة مسك، ومحمد إبراهيم حسن أبو ذريع ومحمد خليل أبو ذريع من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ذيب أنيس بني عودة، بعد اقتحام منزله في بلدة طمون.