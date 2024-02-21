الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أورهان فتحي حمايل من بلدة بيتا، وعماد محمد عيسى من قرية قبلان، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ضياء زلوم، بعد دهم وتفتيش منزله في حي عين مصباح.
فيما اعتقل الشاب مهدي يوسف أبو دياب، بعد دهم منزله وتفتيشه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان في القدس المحتلة.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم عويضة مسك، ومحمد إبراهيم حسن أبو ذريع ومحمد خليل أبو ذريع من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.
وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ذيب أنيس بني عودة، بعد اقتحام منزله في بلدة طمون.
MENAFN21022024000205011050ID1107879184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.